У Франції помер колишній прем'єр Ліонель Жоспен. Він був автором 35-годинного робочого тижня

Київ • УНН

 • 3992 перегляди

У Франції ексголова соціалістів та ініціатор 35-годинного робочого тижня помер у 88 років. Політик пішов із життя після тривалої кар'єри та важливих реформ.

У Франції помер один із яскравих політиків країни, колишній прем'єр-міністр Ліонель Жоспен. Його серце перестало битись у 88 років, що його сім'я підтвердила сьогодні, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

Видання зауважує, що Жоспен протягом багатьох років очолював соціалістичну партію та обіймав посаду прем'єр-міністра з 1997 по 2002 рік. Після поразки на президентських виборах 2002 року він пішов із політики. У першому турі його несподівано обійшов праворадикальний політик Жан-Марі Ле Пен.

Під час свого перебування на посаді Жоспен проводив багато реформ. Президент Франції Емманюель Макрон написав у X, що Жоспен був одним із значних постатей французької політики, відзначивши його відданість принципам, мужність і прагнення прогресу.

Глава соціалістичної партії Олів'є Фор назвав його джерелом натхнення та прикладом щирості. Представник правопопулістського табору Марін Ле Пен зазначила, що Жоспен був політичним опонентом, але при цьому послідовною та принциповою фігурою серед лівих.

Еммануель Грегуар став новим мером Парижа22.03.26, 23:15 • 6618 переглядiв

Основні реформи Жоспена

Жоспен виріс у Парижі та закінчив Національну школу адміністрації (ENA). Його політичним наставником був Франсуа Міттеран. Після обрання Міттерана президентом у 1981 році Жоспен очолив соціалістичну партію, а потім обіймав посаду міністра освіти.

1997 року після дострокових виборів, ініційованих президентом Жаком Шираком, перемогу здобули ліві сили, і Жоспен став прем'єр-міністром в умовах коабітації. У період його роботи було реалізовано ключові соціальні реформи: запроваджено 35-годинний робочий тиждень, створено систему загального медичного страхування та інститут зареєстрованого партнерства (Pacs). Також застосовувалися субсидовані трудові контракти для полегшення виходу молодих людей ринку праці.

У 2002 році Жоспен зазнав поразки на президентських виборах і заявив, що бере на себе відповідальність за результат і йде з політичної арени. Пізніше він підтримував мера Парижа Анн Ідальго, а також Емманюеля Макрона.

Антоніна Туманова

Світ
Марін Ле Пен
Емманюель Макрон
Париж
Франція