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Во Франции лидер ультраправых хочет, чтобы Украина платила за помощь Европы — Bloomberg

Киев • УНН

 • 872 просмотра

Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла требует гарантий возврата средств за помощь Украине. Он предлагает тратить средства только на европейское оружие.

Во Франции лидер ультраправых хочет, чтобы Украина платила за помощь Европы — Bloomberg

Президент французской ультраправой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла призвал заменить безусловную поддержку Украины на отношения, при которых Франция будет получать что-то взамен. В случае прихода его политической силы к власти финансовая и военная помощь Киеву может предоставляться на новых условиях. Об этом сообщает агентство Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По его словам, сложное состояние французских государственных финансов требует, чтобы Париж получал определённую отдачу за военную помощь Киеву. 30-летний политик считается одним из наиболее вероятных кандидатов на должность премьер-министра Франции в случае победы Марин Ле Пен на президентских выборах в следующем году. Барделла на форуме Ambrosetti в итальянском Черноббио заявил, что Франция имеет серьёзные проблемы с государственным долгом и бюджетным дефицитом.

Мы тонем в долгах. Мы тонем в дефицитах. И безответственно брать на себя расходные обязательства и обещания финансовой поддержки стране без каких-либо гарантий

- заявил политик.

Барделла подчеркнул, что нынешний подход необходимо полностью пересмотреть. Он положительно оценил политику США, которые требуют от Украины определённых обязательств в обмен на поддержку. В качестве примера политик упомянул договорённости о доступе США к украинским природным ресурсам, в частности редкоземельным материалам, в рамках гарантий по кредитам и другой помощи.

В то же время Барделла заверил, что Франция не откажется от Украины в случае победы Марин Ле Пен, которая является кандидаткой «Национального объединения» на должность президента после Эммануэля Макрона. Однако он предложил изменить механизм предоставления поддержки. В частности, Украина могла бы гарантировать, что финансовая помощь, полученная от европейских государств, будет использоваться для закупки военного оборудования исключительно у предприятий оборонной промышленности этих стран.

Как отмечает издание, президент Франции Эммануэль Макрон пытался координировать европейскую реакцию на российскую войну против Украины и укреплять позицию Франции как одного из главных союзников Киева и лидеров западного блока. Позиция Барделлы существенно отличается. Его взгляды на международную политику и экономику значительно ближе к подходу Трампа.

Барделла также раскритиковал регуляторную политику Европейского Союза. Он выступил с позицией, близкой к американскому президенту и крупным технологическим корпорациям США, влияние которых ЕС в последние годы пытался ограничивать новыми правилами. По мнению политика, Франция могла бы использовать значительные мощности атомной энергетики для привлечения дата-центров, необходимых для развития искусственного интеллекта.

Напомним

Вице-президент «Национального объединения» Луи Алио пообещал прекратить помощь Киеву в случае победы Ле Пен на выборах. Лидер депутатов от «Национального объединения» уже объявила об участии в президентской гонке.

Ольга Розгон

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