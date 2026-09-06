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У Франції лідер ультраправих хоче, щоб Україна платила за допомогу Європи - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1700 перегляди

Лідер "Національного об’єднання" Жордан Барделла вимагає гарантій віддачі за допомогу Україні. Він пропонує витрачати кошти лише на європейську зброю.

У Франції лідер ультраправих хоче, щоб Україна платила за допомогу Європи - Bloomberg

Президент французької ультраправої партії "Національне об’єднання" Жордан Барделла закликав замінити безумовну підтримку України на відносини, за яких Франція отримуватиме щось натомість. У разі приходу його політичної сили до влади фінансова та військова допомога Києву може надаватися на нових умовах. Про це повідомляє агентство Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За його словами, складний стан французьких державних фінансів вимагає, щоб Париж отримував певну віддачу за військову допомогу Києву. 30-річний політик вважається одним із найбільш імовірних кандидатів на посаду прем’єр-міністра Франції у разі перемоги Марін Ле Пен на президентських виборах наступного року. Барделла на форумі Ambrosetti в італійському Черноббіо заявив, що Франція має серйозні проблеми з державним боргом і бюджетним дефіцитом.

Ми потопаємо в боргах. Ми потопаємо в дефіцитах. І безвідповідально брати на себе видаткові зобов’язання та обіцянки фінансової підтримки країні без жодних гарантій

- заявив політик.

Барделла наголосив, що нинішній підхід потрібно повністю переглянути. Він позитивно оцінив політику США, які вимагають від України певних зобов’язань в обмін на підтримку. Як приклад політик згадав домовленості про доступ США до українських природних ресурсів, зокрема рідкісноземельних матеріалів, у межах гарантій щодо кредитів та іншої допомоги.

Водночас Барделла запевнив, що Франція не відмовиться від України у разі перемоги Марін Ле Пен, яка є кандидаткою "Національного об’єднання" на посаду президента після Еммануеля Макрона. Проте він запропонував змінити механізм надання підтримки. Зокрема, Україна могла б гарантувати, що фінансова допомога, отримана від європейських держав, використовуватиметься для закупівлі військового обладнання виключно у підприємств оборонної промисловості цих країн.

Як зазначає видання, президент Франції Еммануель Макрон намагався координувати європейську реакцію на російську війну проти України та зміцнювати позицію Франції як одного з головних союзників Києва і лідерів західного блоку. Позиція Барделли суттєво відрізняється. Його погляди на міжнародну політику та економіку значно ближчі до підходу Трампа.

Барделла також розкритикував регуляторну політику Європейського Союзу. Він виступив із позиції, близької до американського президента та великих технологічних корпорацій США, вплив яких ЄС останніми роками намагався обмежувати новими правилами. На думку політика, Франція могла б використовувати значні потужності атомної енергетики для залучення дата-центрів, необхідних для розвитку штучного інтелекту.

Нагадаємо

Віцепрезидент "Національного обʼєднання" Луї Аліо пообіцяв припинити допомогу Києву в разі перемоги Ле Пен на виборах. Лідерка депутатів від "Національного об'єднання" вже оголосила про участь у президентських перегонах.

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
ШІ (штучний інтелект)
Енергетика
Війна в Україні
Марін Ле Пен
Bloomberg
Дональд Трамп
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