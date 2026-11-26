В четверг, 26 ноября, Россия и Украина осуществляют обмен телами погибших. Об этом сообщили «СМИ» страны-агрессора, передает УНН.

Детали

По словам депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, на этот раз обмен проходит по формуле «250 на 22».

Украина пока не подтвердила эту информацию.

Контекст

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что новый этап обмена военнопленными должен состояться в конце ноября — начале декабря 2026 года.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что 15 часов общался с российским омбудсменом Яной Лантратовой во время гуманитарной миссии в Олешки. Стороны обсуждали будущие гуманитарные миссии, обмен пленными, возвращение гражданских лиц и поиск пропавших без вести.