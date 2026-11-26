У четвер, 26 листопада, росія і Україна здійснюють обмін тілами загиблих. Про це повідомили "медіа" країни-агресора, передає УНН.

Деталі

За словами депутата держдуми шамсаїла саралієва, цього разу обмін відбувається за формулою "250 на 22".

Україна поки що не підтвердила цю інформацію.

Контекст

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що новий етап обміну військовополонених має відбутися наприкінці листопада-на початку грудня 2026 року.

Нагадаємо

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що 15 годин спілкувався з російським омбудсманом яною лантратовою під час гуманітарної місії до Олешок. Сторони обговорювали майбутні гуманітарні місії, обмін полоненими, повернення цивільних та пошук зниклих безвісти.