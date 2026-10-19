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Полиция Дубая пополнила свой автопарк Lamborghini

Киев • УНН

 • 7668 просмотра

Полиция Дубая добавила Lamborghini Temerario в автопарк туристического патруля. Суперкар должен повысить заметность полиции и способствовать позитивному взаимодействию с людьми.

Полиция Дубая пополнила свой автопарк Lamborghini
Фото: Dubai Police

Полиция Дубая добавила еще один суперкар в свой всемирно известный парк высококлассных патрульных автомобилей. Новейшим дополнением стал Lamborghini Temerario, который поступил на службу в партнерстве с Lamborghini Abu Dhabi and Dubai. Об этом сообщает Motor1.com, пишет УНН.

Детали

Суперкар сочетает передовые технологии и роль полицейского автомобиля, работающего с туристами. Помимо своих характеристик, автомобиль призван повысить заметность полиции в городе и способствовать позитивному взаимодействию с жителями и гостями.

Интересно, что итальянская полиция также имеет Lamborghini Temerario в своем автопарке.

Lamborghini Temerario выделяется своим эффектным дизайном, передовыми инженерными решениями и мощной гибридной силовой установкой. Он пополнил автопарк, который сам по себе стал туристической достопримечательностью, помогая Дубаю создавать образ инноваций, безопасности и роскоши.

По словам бригадного генерала Саида Аль Хаджри, директора Департамента уголовных расследований Дубая, это нововведение отражает усилия города по обеспечению баланса между заметным присутствием сил безопасности и взаимодействием с населением. Высококлассные патрульные автомобили призваны помочь посетителям чувствовать себя в безопасности, создать позитивный имидж Дубая и повысить осведомленность о работе полиции.

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Под капотом Lamborghini Temerario сочетает недавно разработанный 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом и три электродвигателя. Гибридная силовая установка развивает совокупную мощность 907 лошадиных сил, что позволяет суперкару разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,7 секунды.

Юлия Шрамко

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