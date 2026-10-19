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Поліція Дубая поповнила свій автопарк Lamborghini

Київ • УНН

 • 1446 перегляди

Поліція Дубая додала Lamborghini Temerario до туристичного патрульного автопарку. Суперкар має посилити видимість поліції та позитивну взаємодію з людьми.

Поліція Дубая поповнила свій автопарк Lamborghini
Фото: Dubai Police

Поліція Дубая додала ще один суперкар до свого всесвітньо відомого парку висококласних патрульних автомобілів. Найновішим доповненням став Lamborghini Temerario, який вступив на службу у партнерстві з Lamborghini Abu Dhabi and Dubai. Про це повідомляє Motor1.com, пише УНН.

Деталі

Суперкар поєднує передові технології і роль поліції, що працює з туристами. Крім своїх характеристик, автомобіль покликаний підвищити помітність поліції у місті та сприяти позитивній взаємодії з жителями та гостями.

Цікаво, що італійська поліція також має Lamborghini Temerario у своєму автопарку.

Lamborghini Temerario вирізняється своїм ефектним дизайном, передовими інженерними рішеннями та потужною гібридною силовою установкою. Він поповнив автопарк, який сам по собі став туристичною пам'яткою, допомагаючи Дубаю створювати образ інновацій, безпеки та розкоші.

За словами бригадного генерала Саїда Аль Хаджрі, директора Департаменту кримінальних розслідувань Дубая, це нововведення відображає зусилля міста щодо забезпечення балансу між видимою присутністю сил безпеки та взаємодією з населенням. Висококласні патрульні автомобілі покликані допомогти відвідувачам почуватися в безпеці, створити позитивний імідж Дубая та підвищити обізнаність щодо роботи поліції.

Новий Lamborghini Urus дебютує наступного місяця29.06.26, 09:15 • 4269 переглядiв

Під капотом Lamborghini Temerario поєднує в собі нещодавно розроблений 4,0-літровий двигун V8 з подвійним турбонаддувом і три електродвигуни. Гібридний силовий агрегат видає сукупну потужність 907 кінських сил, що дозволяє суперкару розганятися від 0 до 100 км/год лише за 2,7 секунди.

Юлія Шрамко

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