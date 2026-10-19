Поліція Дубая поповнила свій автопарк Lamborghini

ФПУ закликає президента ветувати закон про безпеку працівників на роботі через звуження прав працівників

ФПУ закликає президента ветувати закон про безпеку працівників на роботі через звуження прав працівників

ФПУ закликає президента ветувати закон про безпеку працівників на роботі через звуження прав працівників

ФПУ закликає президента ветувати закон про безпеку працівників на роботі через звуження прав працівників

Рубіо прокоментував можливу зустріч Трампа, путіна та Сі і згадав про Україну

Рубіо прокоментував можливу зустріч Трампа, путіна та Сі і згадав про Україну

Рубіо прокоментував можливу зустріч Трампа, путіна та Сі і згадав про Україну

Рубіо прокоментував можливу зустріч Трампа, путіна та Сі і згадав про Україну