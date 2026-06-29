Новый Lamborghini Urus дебютирует в следующем месяце

$44.860.0651.130.21
ukenru
05:37 • 15542 просмотра
Украинцам посоветовали иметь заряженные гаджеты и пауэрбанки на фоне жары
04:31 • 18870 просмотра
США и Иран договорились о немедленном прекращении взаимных атак - СМИ
28 июня, 15:55 • 34646 просмотра
Командира 154-й бригады Владимира Кононникова нашли мертвым - ОК "Юг"
28 июня, 12:51 • 76584 просмотра
Генштаб официально подтвердил поражение двух НПЗ, железнодорожного моста и склада боеприпасов РФ
Эксклюзив
28 июня, 09:24 • 112599 просмотра
Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю
28 июня, 08:13 • 69104 просмотра
Дальнобойные удары Украины довели россию до паники - WP
Эксклюзив
28 июня, 05:50 • 90067 просмотра
28 июня - День Конституции Украины: какие права украинцы знают хуже всего
27 июня, 16:54 • 52074 просмотра
Трамп намекнул на возможный отказ от "Анкориджских договоренностей" по Донбассу - Axios
27 июня, 10:48 • 153428 просмотра
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto
27 июня, 09:54 • 79825 просмотра
Россия может прибегнуть к провокации против собственной территории, чтобы оправдать нападение на НАТО - Сикорский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+29°
2м/с
35%
749мм
Популярные новости
Солдаты РФ под Волчанском платят взятки для перевода к кадыровцам - АТЕШ28 июня, 22:36 • 16588 просмотра
Количество пострадавших от атаки на Запорожье 28 июня возросло до трехPhoto28 июня, 23:11 • 14142 просмотра
Телефонное мошенничество: в Нацполиции предупредили о распространенных схемах и дали советыVideo29 июня, 00:17 • 12224 просмотра
Украинцы в Донецке и Симферополе вышли на акцию поддержки в День КонституцииPhoto29 июня, 00:52 • 17890 просмотра
«Единая Россия» впервые с 2007 года официально назвала себя партией Путина и объявила первую пятёрку на выборы в ГосдумуPhoto29 июня, 01:24 • 13440 просмотра
публикации
Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю
Эксклюзив
28 июня, 09:24 • 112599 просмотра
28 июня - День Конституции Украины: какие права украинцы знают хуже всего
Эксклюзив
28 июня, 05:50 • 90067 просмотра
"Будем испытывать ракеты на москве" - Fire Point анонсировала первые полеты украинской баллистикиVideo27 июня, 17:42 • 77446 просмотра
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto27 июня, 10:48 • 153428 просмотра
Как ухаживать за флоксами: полив, подкормка, обрезка и защита от вредителейPhoto27 июня, 08:40 • 94472 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Швеция
Польша
Трасса Киев-Одесса
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 33890 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 51330 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 62834 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 101173 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 118654 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Новый Lamborghini Urus дебютирует в следующем месяце

Киев • УНН

 • 1434 просмотра

Компания Lamborghini выпустила тизер новой модификации Urus, которая будет представлена 1 июля 2026 года. Ожидается высокопроизводительная версия, возможно, мощностью более 800 л.с.

Новый Lamborghini Urus дебютирует в следующем месяце

Компания Lamborghini выпустила тизер новой модификации Urus, которая будет представлена 1 июля 2026 года, пишет УНН.

Детали

Простая подпись под тизером, как отмечает Motor1.com, гласит: "Начинается новая глава". Презентация будет транслироваться в прямом эфире на lamborghini.com и YouTube, где будут объявлены дополнительные подробности.

Вместе с короткой подписью Lamborghini показала единственное изображение нового Urus, частично скрытое тенями. На то, чем оснащен ярко-зеленый SUV, намекают два спойлера: один над задним стеклом, а другой — чуть выше задних фонарей, расположенный посередине двери багажника. Судя по размеру и агрессивности этих спойлеров, это, вероятно, высокопроизводительная версия, отмечает издание.

Издание указывает, что если бы пришлось гадать, то, вероятно, это возвращение Urus Performante, производство которого завершилось в 2024 году. Эта модель оснащалась 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, развивающим 657 лошадиных сил, по сравнению с 641 л.с. у стандартного Urus.

Lamborghini по-прежнему использует тот же двигатель V8 с двойным турбонаддувом в Urus SE 2026 года, но теперь это плагин-гибрид, обеспечивающий суммарную мощность в 789 л.с. Ожидается, что будущая высокопроизводительная версия улучшит этот показатель мощности, возможно, впервые в истории модели Urus превысив отметку 800 л.с.

Помимо огромной мощности, возрожденный Urus Performance должен получить множество улучшений под капотом. Предыдущая версия получила перенастроенную подвеску с фиксированными пружинами (заменившую стандартную пневматическую подвеску), более отзывчивое управление задними колесами и систему полного привода с более выраженным задним приоритетом. Также ожидается множество визуальных элементов, включая акценты из карбона, указывающие на то, что это не обычный Urus.

Перед дебютом предыдущей модели она установила рекорд для SUV на трассе Pikes Peak International Hill Climb Road, показав время 10:32.064. Возможно, новая модель попытается установить аналогичный рекорд, указывает издание.

Один из трех в мире: Lamborghini Veneno Coupe выставлен на продажу за 16,9 миллиона долларов18.01.26, 06:02 • 5835 просмотров

Юлия Шрамко

Авто