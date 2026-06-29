Новый Lamborghini Urus дебютирует в следующем месяце
Киев • УНН
Компания Lamborghini выпустила тизер новой модификации Urus, которая будет представлена 1 июля 2026 года. Ожидается высокопроизводительная версия, возможно, мощностью более 800 л.с.
Компания Lamborghini выпустила тизер новой модификации Urus, которая будет представлена 1 июля 2026 года, пишет УНН.
Детали
Простая подпись под тизером, как отмечает Motor1.com, гласит: "Начинается новая глава". Презентация будет транслироваться в прямом эфире на lamborghini.com и YouTube, где будут объявлены дополнительные подробности.
Вместе с короткой подписью Lamborghini показала единственное изображение нового Urus, частично скрытое тенями. На то, чем оснащен ярко-зеленый SUV, намекают два спойлера: один над задним стеклом, а другой — чуть выше задних фонарей, расположенный посередине двери багажника. Судя по размеру и агрессивности этих спойлеров, это, вероятно, высокопроизводительная версия, отмечает издание.
Издание указывает, что если бы пришлось гадать, то, вероятно, это возвращение Urus Performante, производство которого завершилось в 2024 году. Эта модель оснащалась 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, развивающим 657 лошадиных сил, по сравнению с 641 л.с. у стандартного Urus.
Lamborghini по-прежнему использует тот же двигатель V8 с двойным турбонаддувом в Urus SE 2026 года, но теперь это плагин-гибрид, обеспечивающий суммарную мощность в 789 л.с. Ожидается, что будущая высокопроизводительная версия улучшит этот показатель мощности, возможно, впервые в истории модели Urus превысив отметку 800 л.с.
Помимо огромной мощности, возрожденный Urus Performance должен получить множество улучшений под капотом. Предыдущая версия получила перенастроенную подвеску с фиксированными пружинами (заменившую стандартную пневматическую подвеску), более отзывчивое управление задними колесами и систему полного привода с более выраженным задним приоритетом. Также ожидается множество визуальных элементов, включая акценты из карбона, указывающие на то, что это не обычный Urus.
Перед дебютом предыдущей модели она установила рекорд для SUV на трассе Pikes Peak International Hill Climb Road, показав время 10:32.064. Возможно, новая модель попытается установить аналогичный рекорд, указывает издание.
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