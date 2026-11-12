Зеленский назвал странным подход США к диалогу с рф и озвучил роль Европы в переговорах

$45.320.1850.480.60
ukenru
14:16 • 82 просмотра
В Краматорске прекратит работу последнее отделение ПриватБанка, а также все отделения и банкоматы Ощадбанка
13:28 • 14749 просмотра
Европарламент провёл мини-пленарную сессию в Брюсселе: какие решения приняты и что они означают для Украины
11:45 • 24186 просмотра
Фон дер Ляйен анонсировала 22-й пакет санкций против рф и предложение по покрытию дефицита для УкраиныPhoto
11:33 • 21881 просмотра
Бронирование во время мобилизации: правительство готовит изменения для критически важных предприятий до 2027 года
11:18 • 19162 просмотра
"Расстояние больше не спасает": Генштаб подтвердил поражение всех 5 крупнейших НПЗ россии
09:11 • 26232 просмотра
Украина вновь фиксирует ограничения скорости Starshield - Зеленский
09:01 • 22802 просмотра
В Киеве выросло число пострадавших после удара рф по многоэтажкеPhoto
12 ноября, 08:15 • 10828 просмотра
Столкновения в Петропавловской Борщаговке: задержаны 13 подозреваемыхVideo
Эксклюзив
12 ноября, 07:35 • 42112 просмотра
Генераторы возле жилых домов: где их можно устанавливать и какие штрафы грозят за нарушения
Эксклюзив
12 ноября, 06:45 • 45301 просмотра
Возвращение с войны к работе: с какими вызовами сталкиваются ветераны и как им помочь
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Делегация Хегсета попала в скандал возле Могилы неизвестного солдатаVideo12 ноября, 06:49 • 18315 просмотра
Удар рф по многоэтажке в Киеве: погибла женщина, 5 пострадавшихPhoto12 ноября, 07:52 • 29261 просмотра
Атаки рф оставили без света часть 9 областей, ранены 4 энергетика08:28 • 22191 просмотра
Уиткофф и Кушнер начали переговоры с путиным в кремле - первые детали12:18 • 16953 просмотра
У берегов Флориды затопили легендарный лайнер, чтобы создать крупнейший в мире искусственный риф13:01 • 12551 просмотра
публикации
Европарламент провёл мини-пленарную сессию в Брюсселе: какие решения приняты и что они означают для Украины13:28 • 14786 просмотра
Генераторы возле жилых домов: где их можно устанавливать и какие штрафы грозят за нарушения
Эксклюзив
12 ноября, 07:35 • 42140 просмотра
Возвращение с войны к работе: с какими вызовами сталкиваются ветераны и как им помочь
Эксклюзив
12 ноября, 06:45 • 45328 просмотра
Как быть заметным на тёмных улицах — в полиции дали советы пешеходам и водителям11 ноября, 16:47 • 56463 просмотра
Рада поддержала масштабные изменения в прокуратуре: кого будут проверять, как будут назначать руководителей и за что будут наказывать11 ноября, 16:05 • 59953 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Стив Уиткофф
Пеп Гвардиола
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Запорожская область
Брюссель
Реклама
УНН Lite
У берегов Флориды затопили легендарный лайнер, чтобы создать крупнейший в мире искусственный риф13:01 • 12692 просмотра
"Ты — маленькая су**а" — российский боец UFC Нурмагомедов напал со спины на грузинского экс-чемпиона ДвалишвилиVideo11 ноября, 19:08 • 33321 просмотра
В Германии восстанавливают «Орлиное гнездо» — бывшую резиденцию Гитлера, уничтоженную пожаром11 ноября, 13:01 • 43720 просмотра
Отца Меган Маркл вновь взяли под арест после снятия браслета11 ноября, 06:59 • 55501 просмотра
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и рискует оказаться под стражей10 ноября, 21:01 • 51447 просмотра
Актуальное
Старлинк
Техника
Шахед-136
Отопление
MIM-104 Patriot

Зеленский назвал странным подход США к диалогу с рф и озвучил роль Европы в переговорах

Киев • УНН

 • 1244 просмотра

Зеленский заявил, что Европа должна постоянно участвовать в переговорах о завершении войны. Он назвал странным обсуждение США и рф новой системы безопасности.

Зеленский назвал странным подход США к диалогу с рф и озвучил роль Европы в переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа должна стать постоянной участницей переговоров о завершении войны. Также он выразил удивление подходом США к обсуждению с россией новой системы безопасности между Европой и рф. Об этом он сообщил во время обращения к участникам IX саммита Европейского политического сообщества, передает УНН.

Детали

Владимир Зеленский заявил, что Европа уже присоединилась к переговорному процессу по завершению войны, но должна стать его постоянной участницей.

Сегодня американцы находятся в москве, а вечером будут здесь, в Дубае. Мы обсудим с ними результаты переговоров, которые проходили в течение последних нескольких дней. Очень хорошо, что Европа теперь участвует в этих переговорах. Пока не непосредственно и не при участии россиян за столом переговоров, но Европа уже вовлечена в этот процесс. И мы должны сделать так, чтобы Европа стала постоянной участницей этих переговоров

- заявил президент.

В то же время президент добавил, что Киев считает странным подход Соединенных Штатов к обсуждению с россией нового мирового порядка безопасности.

Из того, что я услышал от нашей делегации, переговоры были серьезными, а не пустыми. Во-первых, достигнута договоренность об обмене военнопленными. Для нас это важно, поскольку речь идет о возвращении наших людей, наших воинов из российского плена. Во-вторых, много говорили о гарантиях безопасности, и здесь Европе действительно нужно обратить внимание. Когда американцы и россияне говорят об этом - речь идет не только о гарантиях безопасности для Украины. На самом деле это больше похоже на обсуждение определенной новой системы безопасности между Европой и россией. И такой подход кажется нам несколько странным. Ведь в течение 30 лет после распада Советского Союза Европа хорошо относилась к россии. Европа пыталась как можно больше торговать с ней, сотрудничать и поддерживать как можно лучшие отношения. Войны путина на самом деле связаны лишь с его отношением к другим, а не с каким-то постоянным противостоянием с Европой, которого невозможно было избежать. Но сегодня мы все равно слышим то, что слышим. Мы ждем дополнительной информации

- отметил Владимир Зеленский.

Напомним

Посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер начали переговоры с главой кремля владимиром путиным в москве в рф.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Дубай
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина