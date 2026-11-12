Зеленский назвал странным подход США к диалогу с рф и озвучил роль Европы в переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа должна стать постоянной участницей переговоров о завершении войны. Также он выразил удивление подходом США к обсуждению с россией новой системы безопасности между Европой и рф. Об этом он сообщил во время обращения к участникам IX саммита Европейского политического сообщества, передает УНН.

Детали

Владимир Зеленский заявил, что Европа уже присоединилась к переговорному процессу по завершению войны, но должна стать его постоянной участницей.

Сегодня американцы находятся в москве, а вечером будут здесь, в Дубае. Мы обсудим с ними результаты переговоров, которые проходили в течение последних нескольких дней. Очень хорошо, что Европа теперь участвует в этих переговорах. Пока не непосредственно и не при участии россиян за столом переговоров, но Европа уже вовлечена в этот процесс. И мы должны сделать так, чтобы Европа стала постоянной участницей этих переговоров - заявил президент.

В то же время президент добавил, что Киев считает странным подход Соединенных Штатов к обсуждению с россией нового мирового порядка безопасности.

Из того, что я услышал от нашей делегации, переговоры были серьезными, а не пустыми. Во-первых, достигнута договоренность об обмене военнопленными. Для нас это важно, поскольку речь идет о возвращении наших людей, наших воинов из российского плена. Во-вторых, много говорили о гарантиях безопасности, и здесь Европе действительно нужно обратить внимание. Когда американцы и россияне говорят об этом - речь идет не только о гарантиях безопасности для Украины. На самом деле это больше похоже на обсуждение определенной новой системы безопасности между Европой и россией. И такой подход кажется нам несколько странным. Ведь в течение 30 лет после распада Советского Союза Европа хорошо относилась к россии. Европа пыталась как можно больше торговать с ней, сотрудничать и поддерживать как можно лучшие отношения. Войны путина на самом деле связаны лишь с его отношением к другим, а не с каким-то постоянным противостоянием с Европой, которого невозможно было избежать. Но сегодня мы все равно слышим то, что слышим. Мы ждем дополнительной информации - отметил Владимир Зеленский.

Напомним

Посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер начали переговоры с главой кремля владимиром путиным в москве в рф.