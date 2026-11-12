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Зеленський назвав дивним підхід США до діалогу з рф і озвучив роль Європи в переговорах

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Зеленський заявив, що Європа має постійно брати участь у переговорах про завершення війни. Він назвав дивним обговорення США та рф нової системи безпеки.

Зеленський назвав дивним підхід США до діалогу з рф і озвучив роль Європи в переговорах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа має стати постійною учасницею переговорів щодо завершення війни. Також він висловив здивування підходом США до обговорення з росією нової системи безпеки між Європою та рф. Про це він повідомив під час звернення до учасників IX саміту Європейської політичної спільноти, передає УНН.

Деталі

Володимир Зеленський заявив, що Європа вже долучилася до переговорного процесу щодо завершення війни, але має стати його постійною учасницею.

Сьогодні американці перебувають у москві, а ввечері будуть тут, у Дубаї. Ми обговоримо з ними результати переговорів, які відбувалися протягом останніх кількох днів. Дуже добре, що Європа тепер бере участь у цих переговорах. Поки що не безпосередньо і не за участю росіян за столом переговорів, але Європа вже залучена до цього процесу. І ми маємо зробити так, щоб Європа стала постійною учасницею цих переговорів

- заявив президент.

Водночас, президент додав, що Київ вважає дивним підхід Сполучених Штатів до обговорення з росією нового світового порядку безпеки.

З того, що я почув від нашої делегації, переговори були серйозними, а не порожніми. По-перше, досягнуто домовленості про обмін військовополоненими. Для нас це важливо, адже йдеться про повернення наших людей, наших воїнів із російського полону. По-друге, багато говорили про гарантії безпеки, і тут Європі справді потрібно звернути увагу. Коли американці та росіяни говорять про це - йдеться не лише про гарантії безпеки для України. Насправді це більше схоже на обговорення певної нової системи безпеки між Європою та росією. І такий підхід видається нам дещо дивним. Адже протягом 30 років після розпаду Радянського Союзу Європа добре ставилася до росії. Європа намагалася якомога більше торгувати з нею, співпрацювати та підтримувати якомога кращі відносини. Війни путіна насправді пов’язані лише з його ставленням до інших, а не з якимось постійним протистоянням із Європою, якого неможливо було уникнути. Але сьогодні ми все одно чуємо те, що чуємо. Ми чекаємо на додаткову інформацію

- зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер почали переговори з главою кремля володимиром путіним у москві в рф.

Алла Кіосак

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