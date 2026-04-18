17 апреля, 16:34
Иран снова закрыл Ормузский пролив и развернул нефтяные танкеры - СМИ

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Власти Ирана объявили о военном контроле над проливом из-за действий США. Пять танкеров с миллионами баррелей нефти вынуждены были изменить свой курс.

Иран снова закрыл Ормузский пролив и развернул нефтяные танкеры - СМИ

Власти Ирана объявили о повторном закрытии Ормузского пролива и обвинили Соединенные Штаты в "нарушении договоренностей". В то же время в Персидском заливе в субботу, 18 апреля, несколько нефтяных танкеров развернулись после того, как попытались пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg и Iran's Today.

Детали

Представитель Центрального штаба иранской организации "Хатам аль-Анбия" заявил, что транзит через Ормузский пролив снова находится под строгим военным контролем. В Тегеране ссылаются на "неоднократные нарушения со стороны США и случаи пиратства под видом блокады".

В то же время, как сообщает Bloomberg, пять греческих и индийских танкеров направлялись на северо-восток к Ормузскому проливу из вод вблизи Дубая, загруженные нефтью. Но они не дошли до Ормузского пролива и развернулись.

По данным СМИ, шесть танкеров перевозили около 8,3 миллиона баррелей нефти. Это корабли Nissos Keros, Minerva Evrope, Sanmar Herald, Desh Garima, Desh Vaibhav, Desh Vibhor.

Напомним

Иран опроверг заявления президента США Дональда Трампа о якобы готовности передать обогащенный уран Соединенным Штатам.

Евгений Устименко

