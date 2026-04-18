Иран снова закрыл Ормузский пролив и развернул нефтяные танкеры - СМИ

Власти Ирана объявили о повторном закрытии Ормузского пролива и обвинили Соединенные Штаты в "нарушении договоренностей". В то же время в Персидском заливе в субботу, 18 апреля, несколько нефтяных танкеров развернулись после того, как попытались пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg и Iran's Today.

Детали

Представитель Центрального штаба иранской организации "Хатам аль-Анбия" заявил, что транзит через Ормузский пролив снова находится под строгим военным контролем. В Тегеране ссылаются на "неоднократные нарушения со стороны США и случаи пиратства под видом блокады".

В то же время, как сообщает Bloomberg, пять греческих и индийских танкеров направлялись на северо-восток к Ормузскому проливу из вод вблизи Дубая, загруженные нефтью. Но они не дошли до Ормузского пролива и развернулись.

По данным СМИ, шесть танкеров перевозили около 8,3 миллиона баррелей нефти. Это корабли Nissos Keros, Minerva Evrope, Sanmar Herald, Desh Garima, Desh Vaibhav, Desh Vibhor.

Напомним

