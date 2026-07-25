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Легализация денег рф через Дубай: брокера Ники Кунднани призвали внести в санкционные списки Украины и Запада

Киев • УНН

 • 1114 просмотра

Финансовая сеть вокруг дубайского брокера Alchemy Markets и платежного бренда Xoala обслуживает вывод капитала из рф. Авторы расследования призывают ввести санкции против организатора схемы Ники Кунднани.

Легализация денег рф через Дубай: брокера Ники Кунднани призвали внести в санкционные списки Украины и Запада

Финансовая сеть, выстроенная вокруг дубайского брокера Alchemy Markets DMCC и платежного бренда Xoala, массово обслуживает вывод капитала из РФ и, по данным расследования издания Telegraf, может использоваться для оплаты закупок в интересах российского военно-промышленного комплекса, пишет Деловая столица.

Авторы расследования призывают Украину и страны-партнеры ввести персональные санкции против организатора схемы - Ники Гопе Кунднани.

Как отмечается в материале, после вступления в силу 21-го пакета санкций ЕС 23 июля 2026 года, который заморозил активы 94 банков и финансовых организаций РФ, спрос и цены на нелегальные платежные маршруты из России взлетели. На этом рынке, пишет издание, активно работают дубайские форекс-брокеры, которые давно находятся в поле зрения Минфина США.

Схема, которую описывает расследование, укладывается в пять шагов: клиенту из РФ за неделю регистрируют юридическое лицо в Дубае, подключают его к брокеру Alchemy Markets DMCC, брокер принимает криптовалюту и через форекс-инструменты конвертирует ее в фиатные деньги с "формально легальным происхождением", после чего средства выводятся через подконтрольную Кунднани платежную систему Xoala (юридически — шведская компания Steven AB). Ранее эту роль, по данным журналистов, выполняла британская Blackthorn Finance Ltd.

Для оплаты теневого импорта комплектующих и технологий, необходимых для производства вооружений, этот финансовый путь активно используют структуры российского военно-промышленного комплекса

- говорится в расследовании.

След Blackthorn - не предположение, а зафиксированный регулятором факт: 17 ноября 2023 года британский FCA ограничил деятельность компании и заморозил ее активы, а 14 апреля 2025 года Blackthorn была переведена в режим специальной администрации. Среди пострадавших - граждане 13 стран, включая Украину. В феврале 2026 года обманутые клиенты вышли на акцию протеста на международной выставке iFX EXPO Dubai, где Кунднани продвигал Xoala как замену Blackthorn.

Украинский регулятор неоднократно бил тревогу: еще в мае 2024 года NSFX Ltd попала в список сомнительных инвестиционных проектов (позднее брокер был переименован в Alchemy Markets), в феврале, марте и мае 2026 года НКЦБФР отдельно указывала на риски, связанные с Blackthorn Finance Ltd, Alchemy Markets Ltd и Xoala, а реестр сомнительных инвестиционных проектов прямо фиксирует высокий риск полной потери средств инвесторами.

Параллельно, отмечают журналисты, Кунднани готовит к IPO на NASDAQ холдинг FDCTech, Inc. В июне 2026 года совет директоров компании официально признал недостоверность отчетности за 2024–2025 годы и существенные недостатки внутреннего финансового контроля. Аудитом занимались нигерийские фирмы, одна из которых - Olayinka Oyebola & Co - получила от SEC шестилетний запрет на работу с отчетностью американских эмитентов по делу о сокрытии мошенничества Tingo. В совокупности, считают авторы, происходящее имеет признаки классической схемы "Pump and Dump".

Все описанное делает логичным и неизбежным следующий шаг - внесение Кунднани и его ключевых структур в персональные санкционные списки Украины и стран-партнеров с целью блокировки их активов, ограничения доступа к международной финансовой системе, защиты инвесторов и перекрытия возможных каналов финансирования российской военной агрессии

- резюмирует издание.

Датская верфь до сих пор обслуживает российские СПГ-танкеры, несмотря на сопротивление правительства - FT01.06.26, 13:34 • 4624 просмотра

Евгений Царенко

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