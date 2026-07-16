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Взрывы прогремели в центре Дубая - СМИ

Киев • УНН

 • 1492 просмотра

Очевидцы сообщили о громких взрывах в районе Business Bay в Дубае. Причина взрывов пока неизвестна.

Взрывы прогремели в центре Дубая - СМИ

Громкие взрывы прогремели в районе Business Bay Дубая. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Reuters, передает УНН

Детали

Очевидцы в районе Business Bay сообщили о громких взрывах около 20:20 по дубайскому времени.

Причина пока неизвестна.

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Антонина Туманова

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