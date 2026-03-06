$43.810.09
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитников
09:57 • 3976 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию – МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32 • 8060 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
09:22 • 9302 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
07:00 • 10310 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
5 марта, 23:07 • 18340 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 31928 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 34617 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 70691 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 119767 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
рф готовится вмешаться в выборы в Венгрии для победы Орбана - расследование

Киев • УНН

 • 722 просмотра

российский диктатор путин поручил сергею кириенко заниматься Венгрией, чтобы помочь Виктору Орбану победить на парламентских выборах. кириенко поддерживает связи с организаторами кампании партии Орбана.

рф готовится вмешаться в выборы в Венгрии для победы Орбана - расследование

россияне хотят вмешаться в парламентские выборы в Венгрии, чтобы помочь Виктору Орбану победить. Об этом сообщает УНН со ссылкой на расследование проекта VSquare.

Детали

По данным расследования, российский диктатор владимир путин поручил "заниматься" Венгрией первому заместителю главы своей администрации сергею кириенко, который является "смотрящим" за оккупированными территориями Украины.

Также кириенко стоит за российским вмешательством в ход президентских выборов в Молдове 2024 года, когда россияне делали все, чтобы проевропейский президент страны Майя Санду не выиграла гонку.

Кроме того, расследователи установили, что кириенко поддерживает связи с некоторыми организаторами избирательной кампании партии Орбана "Фидес". Авторы расследования считают, что антиукраинские нарративы Виктора Орбана лишь усиливают прикрытие для российских пропагандистов.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина ввела нефтяное эмбарго против Венгрии, а он применит все средства для его преодоления. В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал Орбана и пригрозил заблокировать кредит ЕС для Украины.

Евгений Устименко

