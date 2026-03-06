рф готовится вмешаться в выборы в Венгрии для победы Орбана - расследование
Киев • УНН
российский диктатор путин поручил сергею кириенко заниматься Венгрией, чтобы помочь Виктору Орбану победить на парламентских выборах. кириенко поддерживает связи с организаторами кампании партии Орбана.
россияне хотят вмешаться в парламентские выборы в Венгрии, чтобы помочь Виктору Орбану победить. Об этом сообщает УНН со ссылкой на расследование проекта VSquare.
Детали
По данным расследования, российский диктатор владимир путин поручил "заниматься" Венгрией первому заместителю главы своей администрации сергею кириенко, который является "смотрящим" за оккупированными территориями Украины.
Также кириенко стоит за российским вмешательством в ход президентских выборов в Молдове 2024 года, когда россияне делали все, чтобы проевропейский президент страны Майя Санду не выиграла гонку.
Кроме того, расследователи установили, что кириенко поддерживает связи с некоторыми организаторами избирательной кампании партии Орбана "Фидес". Авторы расследования считают, что антиукраинские нарративы Виктора Орбана лишь усиливают прикрытие для российских пропагандистов.
Напомним
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина ввела нефтяное эмбарго против Венгрии, а он применит все средства для его преодоления. В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал Орбана и пригрозил заблокировать кредит ЕС для Украины.