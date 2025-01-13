Меган Маркл відклала прем'єру свого нового шоу на Netflix через пожежі у Каліфорнії

Премʼєру шоу герцогині Сассекської Меган Маркл перенесли на березень у звʼязку з руйнуванням, що спричинені пожежами в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє Netflix, пише УНН.

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На прохання Меган, герцогині Сассекської, та за повної підтримки Netflix, реліз шоу перенесено з раніше оголошеної дати прем'єри у січні на 4 березня через руйнування, спричинені пожежами в Лос-Анджелесі, що тривають - йдеться у повідомленні.

Герцогиня Сассекська подякувала Netflix за підтримку.

"Я вдячна моїм партнерам з Netflix за підтримку в перенесенні запуску, оскільки ми зосереджуємося на потребах тих, хто постраждав від пожеж у моєму рідному штаті Каліфорнія", - каже Меган.

Нагадаємо

Герцогиня Сассекська запускає нове лайфстайл-шоу на Netflix, де показує себе в образі домогосподарки. Це повернення до її коріння як лайфстайл-блогера та спроба створити власний бренд окремо від принца Гаррі.

У шоу "З любов'ю, Меган" Меган поєднуватиме практичні поради та відверті розмови з друзями, новими і старими. Також герцогиня поділиться особистими порадами та підказками, як легко можливо створити красу, навіть у чомусь несподіваному.