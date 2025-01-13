Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

Премьеру шоу герцогини Сассекской Меган Маркл перенесли на март в связи с разрушениями, вызванными пожарами в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Netflix, пишет УНН.

Детали

По просьбе Меган, герцогини Сассекской, и при полной поддержке Netflix, релиз шоу перенесен с ранее объявленной даты премьеры в январе на 4 марта из-за разрушений, вызванных продолжающимися пожарами в Лос-Анджелесе - говорится в сообщении.

Герцогиня Сассекская поблагодарила Netflix за поддержку.

«Я благодарна моим партнерам из Netflix за поддержку в переносе запуска, поскольку мы сосредотачиваемся на потребностях тех, кто пострадал от пожаров в моем родном штате Калифорния», - говорит Меган.

Напомним

Герцогиня Сассекская запускает новое лайфстайл-шоу на Netflix, где показывает себя в образе домохозяйки. Это возвращение к ее корням как лайфстайл-блогера и попытка создать собственный бренд отдельно от принца Гарри.

В шоу «С любовью, Меган» Меган будет сочетать практические советы и откровенные разговоры с друзьями, новыми и старыми. Также герцогиня поделится личными советами и подсказками, как легко можно создать красоту, даже в чем-то неожиданном.