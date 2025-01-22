Принц Гарри получит компенсацию от The Sun за незаконную слежку

Принц Гарри согласился на внесудебное урегулирование с News Group Newspapers (NGN), британской дочерней компанией империи магната Руперта Мердока и владельца газеты The Sun.

Передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

40-летний Гарри, младший сын британского короля Чарльза достиг мирового соглашения в своей судебной борьбе против News Group Newspapers (NGN).

Адвокат Гарри сказал, что сделка была заключена после того, как NGN согласилась выплатить значительные убытки и признала, что Гарри, младший сын британского короля Чарльза, стал жертвой незаконной деятельности СМИ и подвергся взлому телефона.

Справочно

News Group Newspaper (NGN) связана с издателем The Sun: компания, которая принадлежит магнату Руперту Мердоку.

Официальное заявление

Адвокат Гарри, Дэвид Шерборн, зачитал заявление в суде, отметив следующее:

После переговоров между сторонами, на заседании в эту среду (22.01.2025), в судебном процессе, который продолжался по этому делу, NGN предлагает «полные и однозначные извинения герцогу Сассекскому» за годы незаконного вторжения. Речь идет о серьезном вмешательстве The Sun в частную жизнь принца Гарри в период с 1996 по 2011 год, включая случаи незаконной деятельности, совершенные частными детективами, работающими на британский таблоид.

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