Принц Гарри получит компенсацию от The Sun за незаконную слежку
Киев • УНН
News Group Newspapers согласилась на мировое соглашение с принцем Гарри относительно незаконного вмешательства в его частную жизнь. Компания выплатит значительную компенсацию за слежку и взлом телефона в период 1996-2011 годов.
Принц Гарри согласился на внесудебное урегулирование с News Group Newspapers (NGN), британской дочерней компанией империи магната Руперта Мердока и владельца газеты The Sun.
Передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
40-летний Гарри, младший сын британского короля Чарльза достиг мирового соглашения в своей судебной борьбе против News Group Newspapers (NGN).
Адвокат Гарри сказал, что сделка была заключена после того, как NGN согласилась выплатить значительные убытки и признала, что Гарри, младший сын британского короля Чарльза, стал жертвой незаконной деятельности СМИ и подвергся взлому телефона.
Справочно
News Group Newspaper (NGN) связана с издателем The Sun: компания, которая принадлежит магнату Руперту Мердоку.
Официальное заявление
Адвокат Гарри, Дэвид Шерборн, зачитал заявление в суде, отметив следующее:
После переговоров между сторонами, на заседании в эту среду (22.01.2025), в судебном процессе, который продолжался по этому делу, NGN предлагает «полные и однозначные извинения герцогу Сассекскому» за годы незаконного вторжения. Речь идет о серьезном вмешательстве The Sun в частную жизнь принца Гарри в период с 1996 по 2011 год, включая случаи незаконной деятельности, совершенные частными детективами, работающими на британский таблоид.
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