Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Федеральні органи США звинуватили режисера Карла Еріка Рінша у шахрайстві на 11 мільйонів доларів через його незавершене шоу для Netflix, виготовлення якого тягнеться з 2023 року. З цього часу студія не отримала жодного готового епізоду. Про це пише УНН із посиланням на Theverge.

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Режисер запропонував науково-фантастичний серіал про штучних людей, який зацікавив Netflix. Сума підписаного у 2023 році контракту становила понад 50 млн $. Пан Рінш отримав майже повну бюджетну та творчу свободу, але так і не надав студії жодного готового епізоду шоу.

Невдовзі після підписання паперів поведінка режисера стала хаотичною: він стверджував, що відкрив секретний механізм передачі Covid-19, міг передбачити удари блискавки, програв велику частину грошей від Netflix на фондовому ринку та криптовалютах, повідомляє NY Times.

Врешті прокурори Південного округу Нью-Йорка висунули режисеру звинувачення у шахрайстві.

Суть звинувачення полягає у тому, що Карл Ерік Рінш повідомив Netflix, що йому знадобляться додаткові 11 мільйонів доларів, щоб завершити серіал, який спочатку називався "Білий кінь", а потім був перейменований на "Завоювання" . Проте після того, як Netflix надіслав гроші в березні 2020 року, Рінш нібито взяв гроші собі, поклавши 10,5 мільйонів доларів на брокерський рахунок і втратив більше ніж половину менш ніж за два місяці. Netflix він повідомив, що робота над серіалом "чудова і просувається вперед дуже добре".

Решту грошей він вклав у криптовалютні інвестиції, починаючи з весни 2021 року. Вони, за словами прокурорів, "зрештою виявилися прибутковими". Ці гроші (близько 10 млн доларів з них) Рінш витрачав "на себе", включаючи оплату послуг юристів, які подали в суд на Netflix у спробі отримати більше грошей. Також митець витратив мільйони доларів на автопарк Rolls-Royce, меблі та дизайнерський одяг і майже мільйон доларів на два матраци, постільну білизну та білизну. Як пише Times, Рінш стверджував, що вони були реквізитом для серіалу, але посередник, який торік постановив, що він винен Netflix 12 мільйонів доларів, вирішив, що вони не потрібні для виробництва шоу.

"Білий кінь" досі не завершений.

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