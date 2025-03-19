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Режиссера обвинили в мошенничестве на $11 млн из-за сериала для Netflix

Киев • УНН

 • 117323 просмотра

Режиссера Карла Эрика Ринша обвинили в мошенничестве на 11 млн долларов. Он получил деньги от Netflix на сериал, но ни одного эпизода так и не снял, зато потратил средства на роскошь.

Режиссера обвинили в мошенничестве на $11 млн из-за сериала для Netflix

Федеральные органы США обвинили режиссера Карла Эрика Ринша в мошенничестве на 11 миллионов долларов из-за его незавершенного шоу для Netflix, изготовление которого тянется с 2023 года. С этого времени студия не получила ни одного готового эпизода. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Режиссер предложил научно-фантастический сериал об искусственных людях, который заинтересовал Netflix. Сумма подписанного в 2023 году контракта составила более $50 млн. Господин Ринш получил почти полную бюджетную и творческую свободу, но так и не предоставил студии ни одного готового эпизода шоу.

Вскоре после подписания бумаг поведение режиссера стало хаотичным: он утверждал, что открыл секретный механизм передачи Covid-19, мог предвидеть удары молнии, проиграл большую часть денег от Netflix на фондовом рынке и криптовалютах, сообщает NY Times.

В конце концов прокуроры Южного округа Нью-Йорка выдвинули режиссеру обвинение в мошенничестве.

Суть обвинения заключается в том, что Карл Эрик Ринш сообщил Netflix, что ему понадобятся дополнительные 11 миллионов долларов, чтобы завершить сериал, который сначала назывался "Белый конь", а затем был переименован в "Завоевание". Однако после того, как Netflix прислал деньги в марте 2020 года, Ринш якобы взял деньги себе, положив 10,5 миллионов долларов на брокерский счет и потерял больше половины менее чем за два месяца. Netflix он сообщил, что работа над сериалом "замечательная и продвигается вперед очень хорошо".

Остальные деньги он вложил в криптовалютные инвестиции, начиная с весны 2021 года. Они, по словам прокуроров, "в конце концов оказались прибыльными". Эти деньги (около 10 млн долларов из них) Ринш тратил "на себя", включая оплату услуг юристов, которые подали в суд на Netflix в попытке получить больше денег. Также художник потратил миллионы долларов на автопарк Rolls-Royce, мебель и дизайнерскую одежду и почти миллион долларов на два матраса, постельное белье и белье. Как пишет Times, Ринш утверждал, что они были реквизитом для сериала, но посредник, который в прошлом году постановил, что он должен Netflix 12 миллионов долларов, решил, что они не нужны для производства шоу.

"Белый конь" до сих пор не завершен.

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Лилия Подоляк

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