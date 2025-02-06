Майк Тайсон бився проти ютубера Джейка Пола через проблеми з законом: що відомо

58-річний "Залізний Майк" відбоксував з 28-річним Джейком Полом, адже боявся можливості судового позову проти себе. Легендарний Майк Тайсон розповів про це в інтерв’ю Fox Nation, передає УНН.

Знаєте, я хвилювався, що на мене подадуть до суду, тому що я думав: "Боже, вони збираються подати до суду на мене, якщо я не проведу цей бій - сказав легендарний боєць.

Втім, хто саме повинен був виступити проти самого Тайсона перед фемідою - повідомлено не було. Залишається лише припускати, що це можливо була кіпрська компанія Medier, яка у грудні минулого року й подала на Тайсона до суду, вимагаючи півтора мільйони доларів за порушення контракту. За інформацією Reuters, представники компанії зазначили, що "Залізний Майк" розірвав з ними угоду, аби боксувати з тим же Джейком Полом. Згідно з позовом, компанія Medier представляла інтереси казино Rabona, і Тайсон скасував угоду у березні, коли було оголошено про його бій з ютубером. Юристи Medier наголошують, що справжньою причиною розірвання угоди стало бажання Тайсона укласти вигіднішу угоду з Netflix, який і був транслятором того бою.

Двобій відбувся 15 листопада листопада в Арлінгтоні (Техас). Боксерський матч тривав 8 раундів. "Залізний Майк" програв за очками. За цей боксерський івент Тайсон отримав 20 мільйонів доларів.

Цікаво й те, що легендарного боксера не зупинила навіть виразка шлунку. Тайсон ледь не помер вілтку 2024 року. Під час рейсу з Маямі до Лос-Анджелеса боксеру стало зле. У нього запаморочилася голова та почалася нудота. У "місті янголів" Тайсона госпіталізували. Йому зробили аж 10 переливань крові.