Майк Тайсон дрался против ютубера Джейка Пола из-за проблем с законом: что известно

58-летний «Железный Майк» отбоксировал с 28-летним Джейком Полом, ведь боялся возможности судебного иска против себя. Легендарный Майк Тайсон рассказал об этом в интервью Fox Nation, передает УНН.

Знаете, я волновался, что на меня подадут в суд, потому что я думал: «Боже, они собираются подать в суд на меня, если я не проведу этот бой - сказал легендарный боец.

Впрочем, кто именно должен был выступить против самого Тайсона перед фемидой - сообщено не было. Остается лишь предполагать, что это возможно была кипрская компания Medier, которая в декабре прошлого года и подала на Тайсона в суд, требуя полтора миллиона долларов за нарушение контракта. По информации Reuters, представители компании отметили, что «Железный Майк» разорвал с ними соглашение, чтобы боксировать с тем же Джейком Полом. Согласно иску, компания Medier представляла интересы казино Rabona, и Тайсон отменил соглашение в марте, когда было объявлено о его бое с ютубером. Юристы Medier отмечают, что настоящей причиной расторжения соглашения стало желание Тайсона заключить более выгодное соглашение с Netflix, который и был транслятором того боя.

Поединок состоялся 15 ноября ноября в Арлингтоне (Техас). Боксерский матч длился 8 раундов. «Железный Майк» проиграл по очкам. За этот боксерский ивент Тайсон получил 20 миллионов долларов.

Интересно и то, что легендарного боксера не остановила даже язва желудка. Тайсон едва не умер в 2024 году. Во время рейса из Майами в Лос-Анджелес боксеру стало плохо. У него закружилась голова и началась тошнота. В «городе ангелов» Тайсона госпитализировали. Ему сделали аж 10 переливаний крови.