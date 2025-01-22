Netflix підвищить ціни на передплату в низці країн після зростання кількості користувачів

Компанія Netflix оголосила про підвищення цін на передплату у США, Канаді, Аргентині та Португалії після того, як у четвертому кварталі 2024 року кількість передплатників стрімінгового сервісу зросла на майже 19 мільйонів.

Про це повідомляє BBC, пише УНН.

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Повідомляється, що показники кількості передплатників Netflix збільшилися, в порівнянні з тим, що очікувалося. Зокрема, це повʼязують з виходом другого сезону серіалу "Гри в кальмара", а також з спортивними подіями, такими як боксерський поєдинок між інфлюенсером, що перетворився на боксера, Джейком Полом і колишнім чемпіоном світу у важкій вазі Майком Тайсоном.

Як відомо, у США ціни зростуть майже на всі тарифи, включно зі стандартною підпискою без реклами, яка тепер коштуватиме 17,99 долара США на місяць порівняно зі стандартною підпискою, яка коштуватиме 15,49 долара США.Підписка з рекламою подорожчає на один долар - до $7,99.

Востаннє Netflix підвищував ціни в США у жовтні 2023 року, коли також підвищив вартість деяких тарифних планів у Великій Британії.

Час від часу ми будемо просити наших користувачів платити трохи більше, щоб ми могли реінвестувати в подальше вдосконалення Netflix - йдеться в повідомленні компанії.

За інформацією від Netflix, за 2024 загальна кількість платників становить понад 300 мільйонів. Очікувалося, що в період з жовтня по грудень додасться 9,6 мільйона нових передплатників, але їх кількість значно перевершила цю цифру. Крім того, чистий прибуток компанії у жовтні-грудні подвоївся до $1,8 млрд порівняно з аналогічним періодом минулого року. Продажі компанії зросли з $8,8 млрд до $10,2 млрд.

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