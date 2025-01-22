Netflix підвищить ціни на передплату в низці країн після зростання кількості користувачів

ukenru
Ексклюзив
12:39 • 13767 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 89942 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 125356 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 123560 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 142383 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 171946 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 219636 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176183 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151683 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125386 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 143949 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 144036 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 143616 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 137895 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 120907 перегляди
Публікації
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 1842 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 193224 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 191510 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 322906 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 350026 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 1807 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 56587 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 85018 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 82810 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 144035 перегляди
Актуальне
Netflix підвищить ціни на передплату в низці країн після зростання кількості користувачів

Netflix підвищить ціни на передплату в низці країн після зростання кількості користувачів

Київ • УНН

 • 113335 перегляди

Netflix оголосив про підвищення цін на передплату в США, Канаді, Аргентині та Португалії. Кількість передплатників зросла на 19 мільйонів, а чистий прибуток компанії подвоївся до $1,8 млрд.

Компанія Netflix оголосила про підвищення цін на передплату у США, Канаді, Аргентині та Португалії після того, як у четвертому кварталі 2024 року кількість передплатників стрімінгового сервісу зросла на майже 19 мільйонів.

Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі 

Повідомляється, що показники кількості передплатників Netflix збільшилися, в порівнянні з тим, що очікувалося. Зокрема, це повʼязують з виходом другого сезону серіалу "Гри в кальмара", а також з спортивними подіями, такими як боксерський поєдинок між інфлюенсером, що перетворився на боксера, Джейком Полом і колишнім чемпіоном світу у важкій вазі Майком Тайсоном.

Як відомо, у США ціни зростуть майже на всі тарифи, включно зі стандартною підпискою без реклами, яка тепер коштуватиме 17,99 долара США на місяць порівняно зі стандартною підпискою, яка коштуватиме 15,49 долара США.Підписка з рекламою подорожчає на один долар - до $7,99.

Image

Востаннє Netflix підвищував ціни в США у жовтні 2023 року, коли також підвищив вартість деяких тарифних планів у Великій Британії.

Час від часу ми будемо просити наших користувачів платити трохи більше, щоб ми могли реінвестувати в подальше вдосконалення Netflix

- йдеться в повідомленні компанії.

За інформацією від Netflix, за 2024 загальна кількість платників становить понад 300 мільйонів. Очікувалося, що в період з жовтня по грудень додасться 9,6 мільйона нових передплатників, але їх кількість значно перевершила цю цифру. Крім того, чистий прибуток компанії у жовтні-грудні подвоївся до $1,8 млрд порівняно з аналогічним періодом минулого року. Продажі компанії зросли з $8,8 млрд до $10,2 млрд.  

Netflix розкрив ТОП-9 найпопулярніших серіалів серед українців16.01.25, 20:13 • 174376 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ТехнологіїУНН Lite
arhentynaАргентина
kanadaКанада
portuhaliiaПортугалія
spolucheni-shtatyСполучені Штати
netflixNetflix

Звернутися з питань розміщення реклами