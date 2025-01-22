Netflix повысит цены на подписку в ряде стран после роста количества пользователей

Компания Netflix объявила о повышении цен на подписку в США, Канаде, Аргентине и Португалии после того, как в четвертом квартале 2024 года количество подписчиков стримингового сервиса выросло почти на 19 миллионов.

Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что показатели количества подписчиков Netflix увеличились, по сравнению с тем, что ожидалось. В частности, это связывают с выходом второго сезона сериала «Игры в кальмара», а также со спортивными событиями, такими как боксерский поединок между инфлюенсером, превратившимся в боксера, Джейком Полом и бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном.

Как известно, в США цены вырастут почти на все тарифы, включая стандартную подписку без рекламы, которая теперь будет стоить 17,99 доллара США в месяц по сравнению со стандартной подпиской, которая будет стоить 15,49 доллара США. подписка с рекламой подорожает на один доллар - до $7,99.

Последний раз Netflix повышал цены в США в октябре 2023 года, когда также повысил стоимость некоторых тарифных планов в Великобритании.

Время от времени мы будем просить наших пользователей платить немного больше, чтобы мы могли реинвестировать в дальнейшее совершенствование Netflix - говорится в сообщении компании.

По информации от Netflix, за 2024 общее количество плательщиков составляет более 300 миллионов. Ожидалось, что в период с октября по декабрь добавится 9,6 миллиона новых подписчиков, но их количество значительно превзошло эту цифру. Кроме того, чистая прибыль компании в октябре-декабре удвоилась до $1,8 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи компании выросли с $8,8 млрд до $10,2 млрд.

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