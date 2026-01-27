После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию

Журналиста УНН не пустили на пресс-конференцию "Расследование без контроля: как государственное давление разрушает больницу под обстрелами", организованную частной клиникой Odrex, передает УНН.

Извините, но не могу пустить, сказали мне организаторы мероприятия, потому что вы не аккредитовались вовремя - пояснил представитель Интерфакса, в здании которого состоялось мероприятие.

Стоит отметить, что в заявке на аккредитацию не указано время, до которого она действительна, УНН аккредитовался заблаговременно. И даже на утро вторника форма для аккредитации действительна на сайте.

Напомним

Частная клиника Odrex подала иск в Хозяйственный суд Киева против УНН, требуя опровержения материалов о пострадавших пациентах и компенсацию в 1 миллион гривен. Клинику возмутили публикации, основанные на фильме "Осиное гнездо", содержащем рассказы родственников жертв и пациентов

Очевидно, Odrex организовал пресс-конференцию, которая должна стать теплой ванной без неудобных вопросов.