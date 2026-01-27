$43.130.01
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию

Киев • УНН

Журналиста УНН не пустили на пресс-конференцию Odrex, несмотря на заблаговременную аккредитацию.

Журналиста УНН не пустили на пресс-конференцию "Расследование без контроля: как государственное давление разрушает больницу под обстрелами", организованную частной клиникой Odrex, передает УНН.

Извините, но не могу пустить, сказали мне организаторы мероприятия, потому что вы не аккредитовались вовремя

- пояснил представитель Интерфакса, в здании которого состоялось мероприятие.

Стоит отметить, что в заявке на аккредитацию не указано время, до которого она действительна, УНН аккредитовался заблаговременно. И даже на утро вторника форма для аккредитации действительна на сайте.

Напомним

Частная клиника Odrex подала иск в Хозяйственный суд Киева против УНН, требуя опровержения материалов о пострадавших пациентах и компенсацию в 1 миллион гривен. Клинику возмутили публикации, основанные на фильме "Осиное гнездо", содержащем рассказы родственников жертв и пациентов

Очевидно, Odrex организовал пресс-конференцию, которая должна стать теплой ванной без неудобных вопросов.

Лилия Подоляк

