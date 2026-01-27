После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Киев • УНН
Журналиста УНН не пустили на пресс-конференцию Odrex, несмотря на заблаговременную аккредитацию.
Журналиста УНН не пустили на пресс-конференцию "Расследование без контроля: как государственное давление разрушает больницу под обстрелами", организованную частной клиникой Odrex, передает УНН.
Извините, но не могу пустить, сказали мне организаторы мероприятия, потому что вы не аккредитовались вовремя
Стоит отметить, что в заявке на аккредитацию не указано время, до которого она действительна, УНН аккредитовался заблаговременно. И даже на утро вторника форма для аккредитации действительна на сайте.
Напомним
Частная клиника Odrex подала иск в Хозяйственный суд Киева против УНН, требуя опровержения материалов о пострадавших пациентах и компенсацию в 1 миллион гривен. Клинику возмутили публикации, основанные на фильме "Осиное гнездо", содержащем рассказы родственников жертв и пациентов
Очевидно, Odrex организовал пресс-конференцию, которая должна стать теплой ванной без неудобных вопросов.