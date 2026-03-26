$43.870.0550.850.04
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3.4м/с
41%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дмитро Михайленко
Олег Крот
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Пакистан
Реклама
УНН Lite
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto11:31 • 15877 перегляди
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою25 березня, 12:24 • 33344 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 69703 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto24 березня, 18:35 • 45249 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 74386 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Гриби

Клініка Odrex втрачає довіру пацієнтів та гроші, поки медичний ринок росте

Київ • УНН

 • 7078 перегляди

Доходи однієї з найбільших приватних клінік півдня України Odrex різко впали, попри загальне зростання медичного ринку. Це може сигналізувати про втрату довіри пацієнтів до клініки через гучні кримінальні справи, в яких фігурує “Одрекс” та її PR-рішення.

Клініка Odrex втрачає довіру пацієнтів та гроші, поки медичний ринок росте

Одна з найбільших і найдорожчих приватних клінік півдня України Odrex просіла у доходах та прибутках. На фоні зростання всього медичного ринку це виглядає особливо показово. Чому пацієнти перестали обирати клініку "Одрекс", читайте в матеріалі УНН.

У сфері послуг діє простий принцип: клієнт голосує гаманцем, і приватна медицина – не виняток. Судячи з фінансових показників, цей вибір дедалі рідше роблять на користь клініки "Одрекс". Адже поки більшість приватних медичних компаній в Україні демонструють фінансове зростання, одна з найбільш розпіарених клінік півдня - "Одрекс" рухається у протилежному напрямку. 

За даними "Опендатабот", компанія "Дім медицини", що входить до бренду Odrex, у 2025 році отримала 839 млн грн доходу – це на 24% менше, ніж в 2024 році. Прибуток впав ще відчутніше – на 44%, до 73 млн грн за рік.

Клініка "Одрекс": падіння заробітку на фоні зростання ринку

Поки Odrex фіксує двозначне падіння ключових фінансових показників, уся інша приватна медицина в Україні демонструє протилежну динаміку. Сукупний дохід лідерів галузі зріс на 23% і сягнув майже 18 млрд грн. 

Дев’ять із десяти компаній не просто втрималися на плаву – вони наростили обороти, подекуди дуже суттєво. Так, клініка "Добробут" за рік додала 27% доходу, лабораторна мережа "Діла" – 30%, а "Сінево" – 39%. Навіть нові гравці ринку показали у 2025 році значний фінансовий приріст. Ці показники демонструють, що попит у галузі не просто зберігається – він активно зростає.

Odrex: ціна репутації і ефект "втраченої довіри"

На цьому фоні клініка "Одрекс" виглядає не як частина ринку, а як виняток. І це принципово важливо: коли зростає вся галузь, а просідає лише один гравець – мова вже не про загальні тенденції ринку, а про вибір пацієнта. Відповідно, можна припустити, що українці дедалі рідше звертаються саме до "Одрекс".

Причиною падіння рівня довіри до клініки може бути те, що найчастіше визначає вибір пацієнта – не реклама, а досвід інших людей. У медицині рекомендації працюють сильніше за будь-які PR-кампанії: якщо лікування викликає питання, про це швидко дізнаються інші.

Так формується ефект "сарафанного радіо" – коли пацієнти передають один одному власний досвід і застереження. І якщо таких історій стає багато, це напряму впливає на потік нових звернень. Адже люди перестають рекомендувати клініку, а навіть навпаки – застерігають інших від її відвідування.

Загострила цю тенденцію й "Справа Odrex": десятки кримінальних проваджень, в яких фігурує клініка, публічні заяви пацієнтів про негативні результати лікування там, а також поява громадського руху StopOdrex.

Такий негативний шлейф не зникає сам по собі. Він накопичується і в якийсь момент починає працювати проти клініки. Саме тоді імідж перестає бути інструментом розвитку і перетворюється на обмеження.  

Додатково ситуацію ускладнюють і комунікаційні рішення самої клініки. Замість відкритої позиції Odrex, здається, намагається відволікти пацієнта. Як писав УНН раніше, у рекламі клініка активно просуває хірурга Віталія Русакова – Odrex регулярно публікує історії про те, як "лікар-рятівник" вчергове вилікував "складного" пацієнта. Водночас, у цій рекламі, клініка воліє не згадувати про те, що Русаков є обвинуваченим у кримінальній справі за ч.1 ст.140 КК України – щодо неналежного виконання професійних обов’язків, що могло призвести до смерті пацієнта.

Йдеться про справу про смерть одеського бізнесмена Аднана Ківана, яка наразі розглядається у суді. За версією слідства, після оперативного втручання пацієнту не призначили необхідну антибактеріальну терапію (антибіотики), а також не відреагували належним чином на післяопераційні ускладнення. У результаті у нього розвинувся сепсис, який, за висновками судово-медичної експертизи, міг стати причиною смерті.

Звинувачений Віталій Русаков, який був хірургом та особистим лікарем Аднана Ківана перебуває під нічним домашнім арештом та відсторонений від посади до 22 травня 2026 року. Попри це у публічному просторі він залишається обличчям клініки.

"Одрекс" і медична етика

Схоже, "Одрекс" не вбачає проблеми ні в такій комунікації, ні в тому, що важливі для пацієнтів факти залишаються "поза кадром". Редакція УНН звернулася до Odrex із запитом, аби з’ясувати, чи вважає клініка свою рекламну політику такою, що відповідає нормам Етичного кодексу лікаря України. 

Зокрема, йшлося про можливе порушення положень щодо недобросовісної реклами, висвітлення неповної інформації, самореклами лікаря у публічному просторі та принципу чесності у відносинах із пацієнтом.

"ТОВ "Медичний дім "Одрекс" у своїй діяльності неухильно дотримується вимог чинного законодавства України, внутрішніх стандартів якості медичної допомоги, а також загальновизнаних принципів медичної етики та професійної доброчесності. Щодо питань комунікаційної політики зазначаємо, що інформаційні матеріали формуються з урахуванням вимог законодавства України та спрямовані виключно на інформування пацієнтів про доступні медичні послуги та спеціалістів закладу",– зазначила клініка "Одрекс" у відповіді на питання редакції.

Таким чином, медзаклад прямо декларує: його комунікація є коректною і повністю відповідає етичним нормам. Втім, сам Етичний кодекс лікаря України встановлює доволі чіткі межі – зокрема щодо заборони недобросовісної реклами, приховування важливої інформації та використання публічних виступів лікаря як інструменту самопросування. І саме тут виникає ключове питання: чи відповідає фактична комунікація Odrex тим принципам, на які клініка посилається у своїй офіційній позиції?

Нагадаємо

За даними Офісу Генерального прокурора, правоохоронці розслідують щонайменше 10 кримінальних проваджень, у яких фігурує клініка Odrex. Вони стосуються, зокрема, можливого шахрайства, підробки медичних документів та неналежного виконання медичних обов’язків.

На тлі цих подій родини пацієнтів та ті, хто вважають себе постраждалими від дій клініки, створили ініціативу StopOdrex, яка включає в себе Telegram-канал та сайт, через які активісти збирають та анонімно публікують історії про негативний досвід лікування, висвітлюють розвиток "Справи Odrex" та підтримують один одного. 

Лілія Подоляк

СуспільствоЕкономікаПублікації
StopOdrex
Odrex
Україна