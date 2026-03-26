Клиника Odrex теряет доверие пациентов и деньги, пока медицинский рынок растет

Одна из крупнейших и самых дорогих частных клиник юга Украины Odrex просела в доходах и прибылях. На фоне роста всего медицинского рынка это выглядит особенно показательно. Почему пациенты перестали выбирать клинику "Одрекс", читайте в материале УНН.

В сфере услуг действует простой принцип: клиент голосует кошельком, и частная медицина – не исключение. Судя по финансовым показателям, этот выбор все реже делают в пользу клиники "Одрекс". Ведь пока большинство частных медицинских компаний в Украине демонстрируют финансовый рост, одна из самых распиаренных клиник юга - "Одрекс" движется в противоположном направлении.

По данным "Опендатабот", компания "Дом медицины", входящая в бренд Odrex, в 2025 году получила 839 млн грн дохода – это на 24% меньше, чем в 2024 году. Прибыль упала еще ощутимее – на 44%, до 73 млн грн за год.

Клиника "Одрекс": падение заработка на фоне роста рынка

Пока Odrex фиксирует двузначное падение ключевых финансовых показателей, вся остальная частная медицина в Украине демонстрирует противоположную динамику. Совокупный доход лидеров отрасли вырос на 23% и достиг почти 18 млрд грн.

Девять из десяти компаний не просто удержались на плаву – они нарастили обороты, порой очень существенно. Так, клиника "Добробут" за год прибавила 27% дохода, лабораторная сеть "Дила" – 30%, а "Синево" – 39%. Даже новые игроки рынка показали в 2025 году значительный финансовый прирост. Эти показатели демонстрируют, что спрос в отрасли не просто сохраняется – он активно растет.

Odrex: цена репутации и эффект "утраченного доверия"

На этом фоне клиника "Одрекс" выглядит не как часть рынка, а как исключение. И это принципиально важно: когда растет вся отрасль, а проседает только один игрок – речь уже не об общих тенденциях рынка, а о выборе пациента. Соответственно, можно предположить, что украинцы все реже обращаются именно в "Одрекс".

Причиной падения уровня доверия к клинике может быть то, что чаще всего определяет выбор пациента – не реклама, а опыт других людей. В медицине рекомендации работают сильнее любых PR-кампаний: если лечение вызывает вопросы, об этом быстро узнают другие.

Так формируется эффект "сарафанного радио" – когда пациенты передают друг другу собственный опыт и предостережения. И если таких историй становится много, это напрямую влияет на поток новых обращений. Ведь люди перестают рекомендовать клинику, а даже наоборот – предостерегают других от ее посещения.

Обострила эту тенденцию и "Дело Odrex": десятки уголовных производств, в которых фигурирует клиника, публичные заявления пациентов о негативных результатах лечения там, а также появление общественного движения StopOdrex.

Такой негативный шлейф не исчезает сам по себе. Он накапливается и в какой-то момент начинает работать против клиники. Именно тогда имидж перестает быть инструментом развития и превращается в ограничение.

Дополнительно ситуацию усложняют и коммуникационные решения самой клиники. Вместо открытой позиции Odrex, кажется, пытается отвлечь пациента. Как писал УНН ранее, в рекламе клиника активно продвигает хирурга Виталия Русакова – Odrex регулярно публикует истории о том, как "врач-спаситель" в очередной раз вылечил "сложного" пациента. В то же время, в этой рекламе, клиника предпочитает не упоминать о том, что Русаков является обвиняемым по уголовному делу по ч.1 ст.140 УК Украины – о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что могло привести к смерти пациента.

Речь идет о деле о смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана, которое сейчас рассматривается в суде. По версии следствия, после оперативного вмешательства пациенту не назначили необходимую антибактериальную терапию (антибиотики), а также не отреагировали должным образом на послеоперационные осложнения. В результате у него развился сепсис, который, по выводам судебно-медицинской экспертизы, мог стать причиной смерти.

Обвиняемый Виталий Русаков, который был хирургом и личным врачом Аднана Кивана находится под ночным домашним арестом и отстранен от должности до 22 мая 2026 года. Несмотря на это в публичном пространстве он остается лицом клиники.

"Одрекс" и медицинская этика

Похоже, "Одрекс" не видит проблемы ни в такой коммуникации, ни в том, что важные для пациентов факты остаются "за кадром". Редакция УНН обратилась в Odrex с запросом, чтобы выяснить, считает ли клиника свою рекламную политику такой, что соответствует нормам Этического кодекса врача Украины.

В частности, речь шла о возможном нарушении положений относительно недобросовестной рекламы, освещения неполной информации, саморекламы врача в публичном пространстве и принципа честности в отношениях с пациентом.

"ООО "Медицинский дом "Одрекс" в своей деятельности неуклонно придерживается требований действующего законодательства Украины, внутренних стандартов качества медицинской помощи, а также общепризнанных принципов медицинской этики и профессиональной добросовестности. По вопросам коммуникационной политики отмечаем, что информационные материалы формируются с учетом требований законодательства Украины и направлены исключительно на информирование пациентов о доступных медицинских услугах и специалистах учреждения",– отметила клиника "Одрекс" в ответе на вопрос редакции.

Таким образом, медучреждение прямо декларирует: его коммуникация является корректной и полностью соответствует этическим нормам. Впрочем, сам Этический кодекс врача Украины устанавливает довольно четкие границы – в частности относительно запрета недобросовестной рекламы, сокрытия важной информации и использования публичных выступлений врача как инструмента самопродвижения. И именно здесь возникает ключевой вопрос: соответствует ли фактическая коммуникация Odrex тем принципам, на которые клиника ссылается в своей официальной позиции?

Напомним

По данным Офиса Генерального прокурора, правоохранители расследуют по меньшей мере 10 уголовных производств, в которых фигурирует клиника Odrex. Они касаются, в частности, возможного мошенничества, подделки медицинских документов и ненадлежащего исполнения медицинских обязанностей.

На фоне этих событий семьи пациентов и те, кто считают себя пострадавшими от действий клиники, создали инициативу StopOdrex, которая включает в себя Telegram-канал и сайт, через которые активисты собирают и анонимно публикуют истории о негативном опыте лечения, освещают развитие "Дела Odrex" и поддерживают друг друга.