ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічі
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали

Колись одна з найпопулярніших приватних клінік півдня України Odrex опинилась у затяжній репутаційній кризі. Численні кримінальні провадження, скарги колишніх пацієнтів, суперечливі PR-ходи та зазіхання на свободу слова погіршили не лише імідж клініки, а й її фінансові показники.

Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали

Приватна клініка Odrex, яка ще донедавна була одним із найвідоміших медичних брендів півдня країни, сьогодні дедалі частіше фігурує в кримінальних провадженнях, судових процесах, публічних скаргах пацієнтів та репутаційних скандалах. На цьому тлі фінансове просідання виглядає, як логічний наслідок низки рішень та подій, які могли поступово підірвати довіру пацієнтів до медзакладу. Як одна з найбільших приватних клінік регіону дійшла до точки, де репутаційні втрати почали конвертуватися у фінансові, читайте в матеріалі УНН.

Довіра споживача це базова умова для процвітання будь-якого бізнесу. Саме рівень довіри визначає вибір клієнта, а її руйнування рано чи пізно відображається на фінансових показниках. Видається, саме це сьогодні відбувається з клінікою Odrex. Історія падіння популярності медзакладу може бути наслідком цілої низки спірних рішень, подій і публічних реакцій, які з часом сформувалися в системну кризу.

Однією з найбільших ознак втрати довіри пацієнтів до Odrex – є зниження її фінансових показників. Як писав УНН раніше, компанія "Дім медицини", що працює під брендом Odrex, у 2025 році продемонструвала суттєве падіння доходів – на 24% у порівнянні з попереднім роком, до 839 млн грн. Прибуток скоротився ще відчутніше – на 44% у порівнянні з попереднім роком і становить 73 млн грн.

Таке просідання виглядає особливо показово на тлі загального зростання ринку приватної медицини, де більшість великих гравців, навпаки, нарощували обороти. Тож зниження фінансових показників Odrex може свідчити про зміну вибору пацієнтів, які дедалі частіше звертаються до інших медзакладів, обходячи скандальну Odrex стороною.

Одним із найрезонансніших епізодів для репутації клініки могла стати справа про смерть одеського бізнесмена Аднана Ківана у стінах Odrex. У цьому кримінальному провадженні обвинуваченими є хірург клініки Віталій Русаков та вже звільнена з Odrex онколог Марина Білоцерковська. За версією слідства, після операції пацієнт Аднан Ківан не отримав необхідної антибактеріальної терапії (йому не прописали антибіотики), а на післяопераційні ускладнення не було належної реакції лікарів. У результаті у пацієнта розвинувся сепсис, який, за висновками судово-медичної експертизи, міг стати причиною смерті. Суд у цій справі вже перейшов до розгляду по суті, лікарям продовжили нічний домашній арешт, а Віталію Русакову й відсторонення від посади. Наступне судове засідання заплановано на 3 квітня 2026 року.

Втім, справа про смерть Ківана, не є єдиним фактором, який міг вплинути на втрату довіри до клініки. За даними Офісу Генерального прокурора, правоохоронці розслідують щонайменше 10 кримінальних проваджень, у яких фігурує Odrex. Йдеться, зокрема, про справи, пов’язані з можливим шахрайством, неналежним виконанням професійних обов’язків медичними працівниками, підробкою документів та схемами з земельними ділянками.  

Окремим фактором, що міг посилити репутаційну кризу, стали відгуки людей, які розповіли про негативний досвід лікування в Odrex. На тлі суспільного резонансу та великої кількості скарг, з’явився громадський рух StopOdrex. У ініціативи є сайт та Telegram-канал, де колишні пацієнти та їх рідні можуть анонімно публікувати свої відгуки про лікування в клініці.  

У подібних іміджевих кризах для будь-якого великого бізнесу вирішальним стає спосіб публічної реакції на них. Зазвичай у таких ситуаціях компанії обирають між двома підходами: максимальною відкритістю з готовністю відповідати на складні запитання або ж агресивним захистом із запереченням критики. Судячи з дій Odrex, клініка, ймовірно, зробила ставку саме на другий варіант.

Показовою у цьому контексті стала спільна пресконференція представників Odrex та адвокатів клініки Miller Law Firm, яку позиціонували як розмову про "тиск на бізнес". Водночас сам захід міг справити протилежне враження. Замість переконливих і прямих відповідей на запитання щодо претензій до клініки, її представники та адвокати, вдалися до тез, які могли видатися маніпуляційними та ймовірно лише посилили суспільну недовіру. 

Додатковим ударом по репутації клініки міг стати судовий конфлікт з медіа. Зокрема, Odrex звернувся до суду з вимогою визнати недостовірною інформацію у публікаціях УНН, зобов’язати редакцію її спростувати, а також стягнути компенсацію з журналістів у розмірі 1 млн грн. Такий підхід може викликати запитання про тиск на журналістів та спроби обмежити свободу слова. 

Не останнім ударом по іміджу клініки могли стати суперечливі PR-рішення Odrex. Попри судовий процес, Odrex активно рекламує хірурга Віталія Русакова, без уточнень про те, що саме зараз цього лікаря судять за медичну недбалість.  

У цьому контексті постає ширше питання – наскільки подібна комунікація відповідає очікуванням пацієнтів щодо відкритості та повноти інформації. Адже в медицині довіра значною мірою базується саме на прозорості, відповідальності та готовності говорити про складні ситуації відкрито. Замість цього, клініка, здається, намагається відволікти пацієнта та відбілити репутацію обвинуваченого хірурга. 

Ситуацію для Odrex міг погіршити і той факт, що негативний інформаційний фон не зникав, а накопичувався. Окремі скандали перестали сприйматися як випадкові епізоди й переросли в резонанс, який журналісти назвали "Справа Odrex". Смерть Аднана Ківана, десятки інших кримінальних проваджень, відгуки незадоволених пацієнтів, публічні конфлікти, комунікація, що видається маніпулятивною та спроби "відволікти" замість "пояснити" – усе це спричинило не лише іміджеву кризу, а й фінансову.

Адже, якщо люди не довіряють та мають більше питань, ніж відповідей – вони починають обирати інші клініки, де, на їхню думку, безпечніше, прозоріше і зрозуміліше. Саме тому падіння фінансових показників Odrex сьогодні виглядає як логічний наслідок рішень та дій клініки.

Лілія Подоляк

СуспільствоЕкономікаПублікації