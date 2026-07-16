Бойцы НГУ уничтожили российский Су-24М на военном аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму
Киев • УНН
Боевые водолазы Центра "Омега" уничтожили российский Су-24М на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму. Ударные беспилотники попали в носовую часть и топливные баки самолета.
Водолазы Центра специального назначения Национальной гвардии Украины "Омега" уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко, передает УНН.
Наши спецназовцы ЦСН "Омега" уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму. Успешную операцию провели боевые водолазы Центра специального назначения НГУ "Омега", которые в очередной раз подтвердили способность выполнять высокоточные удары по приоритетным целям противника далеко в его тылу
Он отметил, что после выявления актуальной цели было проведено тщательное планирование операции. В момент, когда самолет готовился к боевому вылету для нанесения очередных ударов по территории Украины, ударные беспилотники "Омеги" поразили цель.
Первый БпЛА попал в носовую часть Су-24М, второй нанес повторный удар в район топливных баков, окончательно вызвав его уничтожение. Этот результат является еще одним подтверждением того, что Национальная гвардия Украины системно наращивает возможности по применению ударных беспилотных систем на значительной оперативной глубине
Дополнение
Су-24 - советский сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности.
Модификация Су-24М имеет усовершенствованную прицельно-навигационную систему, которая предоставила самолету возможность применения управляемых ракет с лазерными головками самонаведения, таких как Х-25МЛ/МР, Х-29Л/Т, Х-58.
Украинские же самолеты Су-24М получили модификацию, которая позволяет устанавливать франко-британские ракеты Storm Shadow/SCALP EG.
По данным Генерального штаба ВСУ, с начала войны россия потеряла 437 самолетов. По данным Osint-аналитиков, россия потеряла 15 самолетов Су-24 различных модификаций.
Напомним
В Хмельницкой области разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Экипаж погиб.