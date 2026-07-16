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Бойцы НГУ уничтожили российский Су-24М на военном аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму

Киев • УНН

 • 1228 просмотра

Боевые водолазы Центра "Омега" уничтожили российский Су-24М на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму. Ударные беспилотники попали в носовую часть и топливные баки самолета.

Бойцы НГУ уничтожили российский Су-24М на военном аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму

Водолазы Центра специального назначения Национальной гвардии Украины "Омега" уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко, передает УНН

Наши спецназовцы ЦСН "Омега" уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму. Успешную операцию провели боевые водолазы Центра специального назначения НГУ "Омега", которые в очередной раз подтвердили способность выполнять высокоточные удары по приоритетным целям противника далеко в его тылу 

- сообщил Пивненко. 

Он отметил, что после выявления актуальной цели было проведено тщательное планирование операции. В момент, когда самолет готовился к боевому вылету для нанесения очередных ударов по территории Украины, ударные беспилотники "Омеги" поразили цель.

Первый БпЛА попал в носовую часть Су-24М, второй нанес повторный удар в район топливных баков, окончательно вызвав его уничтожение. Этот результат является еще одним подтверждением того, что Национальная гвардия Украины системно наращивает возможности по применению ударных беспилотных систем на значительной оперативной глубине 

- добавил Пивненко. 

Дополнение

Су-24 - советский сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. 

Модификация Су-24М имеет усовершенствованную прицельно-навигационную систему, которая предоставила самолету возможность применения управляемых ракет с лазерными головками самонаведения, таких как Х-25МЛ/МР, Х-29Л/Т, Х-58. 

Украинские же самолеты Су-24М получили модификацию, которая позволяет устанавливать франко-британские ракеты Storm Shadow/SCALP EG. 

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала войны россия потеряла 437 самолетов. По данным Osint-аналитиков, россия потеряла 15 самолетов Су-24 различных модификаций. 

Напомним 

В Хмельницкой области разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Экипаж погиб. 

Павел Башинский

Война в Украине
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Техника
Война в Украине
Сухой Су-24
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Национальная гвардия Украины
Крылатая ракета Storm Shadow
Крым
Украина