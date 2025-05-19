Відповів відмовою спецслужбами Франції: засновник Telegram підтвердив, що не збирався обмежувати голоси консерваторів Румунії
Київ • УНН
Засновник Telegram заявив, що спецслужби Франції просили заблокувати консервативні голоси в Румунії напередодні виборів. Дуров відмовив, наголосивши на нейтральності платформи.
Дуров розкрив, хто звертався до нього з проханням, щодо рішення про блокування на платформі, що належить підприємцю.
Передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Цієї весни в Salon des Batailles у Hôtel de Crillon Ніколя Лернер, керівник французької розвідки, попросив мене заборонити консервативні голоси в Румунії напередодні виборів. Я відмовився
Засновник Telegram нагадав, що платформа не блокувала протестувальників у росії, білорусі чи Ірані.
Ми не почнемо робити це в Європі
Раніше Дуров написав, що уряд однієї з країн Європи, натякаючи на Францію, просив заблокувати "консервативні" канали перед виборами в Румунії.
Додамо
Центристський мер Бухареста Нікушор Дан переміг на президентських виборах в Румунії у неділю.
Джордже Сіміон, лідер проросійського "Альянсу за єдність румунів", визнав перемогу Нікушора Дана.
У Telegram з'явилася нова схема шахрайства через фальшиві повідомлення про грошові виграші.
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