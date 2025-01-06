Нова хвиля шахрайства в Telegram: як не втратити свої гроші через "подарунки"
Київ • УНН
У Telegram з'явилася нова схема шахрайства через фальшиві повідомлення про грошові виграші. Центр протидії дезінформації попереджає про ризик викрадення персональних даних та фінансових втрат.
У Telegram активізувалася хвиля шахрайства, замаскована під "подарунки" з грошовим виграшем. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.
Деталі
Користувачам надсилають повідомлення про нібито виграну грошову суму та пропонують перейти за посиланням для її отримання.
Однак це виявляється добре спланованою шахрайською схемою, спрямованою на викрадення персональних даних, що може призвести до фінансових втрат.
Фахівці закликають користувачів бути пильними, уникати переходів за підозрілими посиланнями, блокувати відправників таких повідомлень та дотримуватися основних правил кібербезпеки.
Збій у роботі Telegram: що відбувається з месенджером 31 грудня31.12.24, 23:22 • 22883 перегляди