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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новая волна мошенничества в Telegram: как не потерять свои деньги из-за «подарков»

Новая волна мошенничества в Telegram: как не потерять свои деньги из-за «подарков»

Киев  •  УНН

 • 2853 просмотра

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В Telegram появилась новая схема мошенничества через фальшивые сообщения о денежных выигрышах. Центр противодействия дезинформации предупреждает о риске похищения персональных данных и финансовых потерь.

В Telegram активизировалась волна мошенничества, замаскированная под "подарки" с денежным выигрышем. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

Пользователям присылают сообщения о якобы выигранной денежной сумме и предлагают перейти по ссылке для ее получения. 

Однако это оказывается хорошо спланированной мошеннической схемой, направленной на похищение персональных данных, что может привести к финансовым потерям. 

Специалисты призывают пользователей быть бдительными, избегать переходов по подозрительным ссылкам, блокировать отправителей таких сообщений и соблюдать основные правила кибербезопасности. 

Сбой в работе Telegram: что происходит с мессенджером 31 декабря31 дек. 2024, 21:22 • 21979 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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