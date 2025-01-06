Новая волна мошенничества в Telegram: как не потерять свои деньги из-за «подарков»
Киев • УНН
В Telegram появилась новая схема мошенничества через фальшивые сообщения о денежных выигрышах. Центр противодействия дезинформации предупреждает о риске похищения персональных данных и финансовых потерь.
В Telegram активизировалась волна мошенничества, замаскированная под "подарки" с денежным выигрышем. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.
Детали
Пользователям присылают сообщения о якобы выигранной денежной сумме и предлагают перейти по ссылке для ее получения.
Однако это оказывается хорошо спланированной мошеннической схемой, направленной на похищение персональных данных, что может привести к финансовым потерям.
Специалисты призывают пользователей быть бдительными, избегать переходов по подозрительным ссылкам, блокировать отправителей таких сообщений и соблюдать основные правила кибербезопасности.
Сбой в работе Telegram: что происходит с мессенджером 31 декабря31 дек. 2024, 21:22 • 21979 просмотров