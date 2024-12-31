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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сбой в работе Telegram: что происходит с мессенджером 31 декабря

Сбой в работе Telegram: что происходит с мессенджером 31 декабря

Киев  •  УНН

 • 6403 просмотра

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Пользователи Telegram сообщают о значительных перебоях в работе мессенджера, включая проблемы с подключением и отправкой сообщений. Официальных комментариев от команды Telegram о причинах сбоя пока не поступало.

31 декабря пользователи Telegram столкнулись со значительными перебоями в работе популярного мессенджера. Об этом сообщает Downdetector, передает УНН.

Детали

По данным сервиса, основными проблемами стали: 

- невозможность загрузить приложение; 

- отсутствие соединения с серверами; 

- перебои с отправкой сообщений; 

- сложности с использованием функции звонков. 

Команда Telegram пока не предоставила официальных комментариев относительно причин сбоя или возможного времени восстановления работы сервиса. Пользователей призывают сохранять спокойствие и ожидать решения технических проблем. 

В Европе начали блокировать российские пропагандистские Telegram-каналы28 дек. 2024, 15:27 • 20393 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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