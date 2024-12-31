Сбой в работе Telegram: что происходит с мессенджером 31 декабря
Киев • УНН
Пользователи Telegram сообщают о значительных перебоях в работе мессенджера, включая проблемы с подключением и отправкой сообщений. Официальных комментариев от команды Telegram о причинах сбоя пока не поступало.
31 декабря пользователи Telegram столкнулись со значительными перебоями в работе популярного мессенджера. Об этом сообщает Downdetector, передает УНН.
Детали
По данным сервиса, основными проблемами стали:
- невозможность загрузить приложение;
- отсутствие соединения с серверами;
- перебои с отправкой сообщений;
- сложности с использованием функции звонков.
Команда Telegram пока не предоставила официальных комментариев относительно причин сбоя или возможного времени восстановления работы сервиса. Пользователей призывают сохранять спокойствие и ожидать решения технических проблем.
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