В Европе начали блокировать российские пропагандистские Telegram-каналы
Киев • УНН
В европейских странах стали недоступны Telegram-каналы российских государственных СМИ из-за нарушения местного законодательства. Блокировка коснулась каналов «РИА Новости», RT, «России 1» и других в семи странах Европы.
россияне жалуются, что Европе начали блокироваться Telegram-каналы российской пропаганды, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Telegram-каналы "РИА Новости", "Известий", RT, "России 1", "Российской газеты", "Первого канала" и НТВ начали блокировать в Европе
В частности, сообщается, что Telegram-канал "РИА Новости" недоступен в Нидерландах, Польше, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чехии и Италии.
При попытках просмотреть материалы канала появляется надпись о том, что он нарушает местное законодательство.
Напомним
Ранее УНН писал, что в Telegram заявили, что в течение этого года удалили более 15 миллионов групп и каналов с вредоносным контентом.