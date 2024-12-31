Збій у роботі Telegram: що відбувається з месенджером 31 грудня
Київ • УНН
Користувачі Telegram повідомляють про значні перебої у роботі месенджера, включаючи проблеми з підключенням та відправкою повідомлень. Офіційних коментарів від команди Telegram щодо причин збою поки не надходило.
31 грудня користувачі Telegram зіткнулися зі значними перебоями у роботі популярного месенджера. Про це повідомляє Downdetector, передає УНН.
Деталі
За даними сервісу, основними проблемами стали:
- неможливість завантажити додаток;
- відсутність з’єднання з серверами;
- перебої із надсиланням повідомлень;
- складнощі з використанням функції дзвінків.
Команда Telegram поки не надала офіційних коментарів щодо причин збою або можливого часу відновлення роботи сервісу. Користувачів закликають зберігати спокій і очікувати на вирішення технічних проблем.
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