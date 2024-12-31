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Збій у роботі Telegram: що відбувається з месенджером 31 грудня

Збій у роботі Telegram: що відбувається з месенджером 31 грудня

Київ • УНН

 • 22883 перегляди

Користувачі Telegram повідомляють про значні перебої у роботі месенджера, включаючи проблеми з підключенням та відправкою повідомлень. Офіційних коментарів від команди Telegram щодо причин збою поки не надходило.

31 грудня користувачі Telegram зіткнулися зі значними перебоями у роботі популярного месенджера. Про це повідомляє Downdetector, передає УНН.

Деталі

За даними сервісу, основними проблемами стали: 

- неможливість завантажити додаток; 

- відсутність з’єднання з серверами; 

- перебої із надсиланням повідомлень; 

- складнощі з використанням функції дзвінків. 

Команда Telegram поки не надала офіційних коментарів щодо причин збою або можливого часу відновлення роботи сервісу. Користувачів закликають зберігати спокій і очікувати на вирішення технічних проблем. 

В Європі почали блокувати російські пропагандистські Telegram-канали28.12.24, 17:27 • 24016 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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