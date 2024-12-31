Збій у роботі Telegram: що відбувається з месенджером 31 грудня

31 грудня користувачі Telegram зіткнулися зі значними перебоями у роботі популярного месенджера. Про це повідомляє Downdetector, передає УНН.

Деталі

За даними сервісу, основними проблемами стали:

- неможливість завантажити додаток;

- відсутність з’єднання з серверами;

- перебої із надсиланням повідомлень;

- складнощі з використанням функції дзвінків.

Команда Telegram поки не надала офіційних коментарів щодо причин збою або можливого часу відновлення роботи сервісу. Користувачів закликають зберігати спокій і очікувати на вирішення технічних проблем.

В Європі почали блокувати російські пропагандистські Telegram-канали