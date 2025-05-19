Ответил отказом спецслужбами Франции: основатель Telegram подтвердил, что не собирался ограничивать голоса консерваторов Румынии
Киев • УНН
Основатель Telegram заявил, что спецслужбы Франции просили заблокировать консервативные голоса в Румынии накануне выборов. Дуров отказал, подчеркнув нейтральность платформы.
Дуров раскрыл, кто обращался к нему с просьбой, относительно решения о блокировке на платформе, принадлежащей предпринимателю.
Передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Этой весной в Salon des Batailles в Hôtel de Crillon Николя Лернер, руководитель французской разведки, попросил меня запретить консервативные голоса в Румынии в преддверии выборов. Я отказался
Основатель Telegram напомнил, что платформа не блокировала протестующих в россии, беларуси или Иране.
Мы не начнем делать это в Европе
Ранее Дуров написал, что правительство одной из стран Европы, намекая на Францию, просило заблокировать "консервативные" каналы перед выборами в Румынии.
Добавим
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