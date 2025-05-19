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Ответил отказом спецслужбами Франции: основатель Telegram подтвердил, что не собирался ограничивать голоса консерваторов Румынии

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Основатель Telegram заявил, что спецслужбы Франции просили заблокировать консервативные голоса в Румынии накануне выборов. Дуров отказал, подчеркнув нейтральность платформы.

Ответил отказом спецслужбами Франции: основатель Telegram подтвердил, что не собирался ограничивать голоса консерваторов Румынии

Дуров раскрыл, кто обращался к нему с просьбой, относительно решения о блокировке на платформе, принадлежащей предпринимателю.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Этой весной в Salon des Batailles в Hôtel de Crillon Николя Лернер, руководитель французской разведки, попросил меня запретить консервативные голоса в Румынии в преддверии выборов. Я отказался

- написал Дуров на X поздно в воскресенье.

Основатель Telegram напомнил, что платформа не блокировала протестующих в россии, беларуси или Иране.

Мы не начнем делать это в Европе

- подчеркнул он.

Ранее Дуров написал, что правительство одной из стран Европы, намекая на Францию, просило заблокировать "консервативные" каналы перед выборами в Румынии.

Добавим

Центристский мэр Бухареста Никушор Дан победил на президентских выборах в Румынии в воскресенье.

Джордже Симион, лидер пророссийского "Альянса за единство румын", признал победу Никушора Дана.

В Telegram появилась новая схема мошенничества через фальшивые сообщения о денежных выигрышах.

Telegram Wallet расширяет возможности, позволяя покупать, продавать и хранить криптовалюту без депозитов.

Игорь Тележников

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