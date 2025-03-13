Telegram Wallet внедряет функции торговли, доходности и расширяет предложение криптовалют
Киев • УНН
Telegram Wallet расширяет возможности, позволяя покупать, продавать и хранить криптовалюту без депозитов. Кошелек поддерживает Toncoin, Bitcoin, USDT и Notcoin.
Telegram внедрил функции торговли и заработка в свой криптовалютный кошелек с самообслуживанием. Это обновление позволяет пользователям покупать, продавать или хранить криптовалюту без необходимости внесения депозитов в блокчейне.
Передает УНН со ссылкой на TechCrunch.
Крипто-кошелек Telegram, разработанный The Open Platform (TOP), представил новые функции торговли несколькими активами и прибыльности. В результате обновления, пользователи смогут покупать, продавать или хранить криптовалюту без депозитов в сети. Это должно облегчить новым пользователям вход в криптохолдинг и торговлю.
Кошелек, основанный на блокчейне TON, был введен в работу в 2023 году. В кошельке в Telegram, зарегистрировали аккаунт более 100 миллионов пользователей. Большинство из этих пользователей были новичками в крипто-экосистеме, пишет TechCrunch.
Продукт кошелька в основном сосредоточен на криптовалюте Toncoin, которую можно использовать на платформе Telegram, чтобы дать чаевые создателям или оплатить мини-игры и приложения. Крипто-кошелек также поддерживает биткойны и USDT (на блокчейне TON). Кроме того, кошелек получил поддержку других валют, таких как Notcoin.
Среди других изменений, которые были введены недавно:
В нижней части появилась новая панель навигации и простой способ переключаться между разделами "Кошелек", "Торговля" и "Заработок".
Еще один важный аспект:
За хранение определенного количества Toncoin в кошелек вводится компонент заработка. Средняя доходность составляет 4%. Но, может изменяться в зависимости от вознаграждения валидаторов.
Позже в этом году TOP планирует увеличить доходность для холдингов USDT и запустить программы лояльности, которые принесут пользу владельцам Toncoin.
Напомним
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