Telegram Wallet внедряет функции торговли, доходности и расширяет предложение криптовалют

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17185 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 32538 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66883 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216513 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124326 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393047 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311900 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214020 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244358 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255202 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
64%
Популярные новости

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133817 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16071 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 12753 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15542 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 13031 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133897 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216513 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393047 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255127 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311900 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3910 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15598 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46960 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72414 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57474 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Telegram Wallet внедряет функции торговли, доходности и расширяет предложение криптовалют

Киев • УНН

 • 16026 просмотра

Telegram Wallet расширяет возможности, позволяя покупать, продавать и хранить криптовалюту без депозитов. Кошелек поддерживает Toncoin, Bitcoin, USDT и Notcoin.

Telegram Wallet внедряет функции торговли, доходности и расширяет предложение криптовалют

Telegram внедрил функции торговли и заработка в свой криптовалютный кошелек с самообслуживанием. Это обновление позволяет пользователям покупать, продавать или хранить криптовалюту без необходимости внесения депозитов в блокчейне.

Передает УНН со ссылкой на TechCrunch.

Крипто-кошелек Telegram, разработанный The Open Platform (TOP), представил новые функции торговли несколькими активами и прибыльности. В результате обновления, пользователи смогут покупать, продавать или хранить криптовалюту без депозитов в сети. Это должно облегчить новым пользователям вход в криптохолдинг и торговлю.

Кошелек, основанный на блокчейне TON, был введен в работу в 2023 году. В кошельке в Telegram, зарегистрировали аккаунт более 100 миллионов пользователей. Большинство из этих пользователей были новичками в крипто-экосистеме, пишет TechCrunch.

Продукт кошелька в основном сосредоточен на криптовалюте Toncoin, которую можно использовать на платформе Telegram, чтобы дать чаевые создателям или оплатить мини-игры и приложения. Крипто-кошелек также поддерживает биткойны и USDT (на блокчейне TON). Кроме того, кошелек получил поддержку других валют, таких как Notcoin.

Среди других изменений, которые были введены недавно:

В нижней части появилась новая панель навигации и простой способ переключаться между разделами "Кошелек", "Торговля" и "Заработок".

Еще один важный аспект: 

За хранение определенного количества Toncoin в кошелек вводится компонент заработка. Средняя доходность составляет 4%. Но, может изменяться в зависимости от вознаграждения валидаторов.

Позже в этом году TOP планирует увеличить доходность для холдингов USDT и запустить программы лояльности, которые принесут пользу владельцам Toncoin.

Напомним

Bitcoin упал на 2,4% до $80 289 после объявления Трампом национального криптовалютного запаса. Другие криптовалюты также демонстрируют падение, включая ETH, XRP, Solana и Cardano.

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист13.03.25, 15:40 • 126287 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ЭкономикаТехнологии
Биткойн
Дональд Трамп
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20