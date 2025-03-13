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Telegram Wallet впроваджує функції торгівлі, прибутковості та розширює пропозицію криптовалют

Київ • УНН

 • 16035 перегляди

Telegram Wallet розширює можливості, дозволяючи купувати, продавати та зберігати криптовалюту без депозитів. Гаманець підтримує Toncoin, Bitcoin, USDT та Notcoin.

Telegram Wallet впроваджує функції торгівлі, прибутковості та розширює пропозицію криптовалют

Telegram впровадив функції торгівлі та заробітку у свій криптовалютний гаманець із самообслуговуванням. Це оновлення дає змогу користувачам купувати, продавати або зберігати криптовалюту без необхідності внесення депозитів у блокчейні.

Передає УНН із посиланням на TechCrunch.

Крипто-гаманець Telegram, розроблений The Open Platform (TOP), представив нові функції торгівлі кількома активами та прибутковості. В результаті оновлення, користувачі зможуть купувати, продавати або зберігати криптовалюту без депозитів у мережі. Це має полегшити новим користувачам вхід у криптохолдинг і торгівлю.

Гаманець, заснований на блокчейні TON, було введно у роботу в 2023 році. У гаманці в Telegram, зареєстрували обліковий запис понад 100 мільйонів користувачів. Більшість з цих користувачів були новачками в крипто-екосистемі, пише TechCrunch.

Продукт гаманця в основному зосереджений на криптовалюті Toncoin, яку можна використовувати на платформі Telegram, щоб дати чайові творцям або оплатити міні-ігри та програми. Крипто-гаманець також підтримує біткойни та USDT (на блокчейні TON). Крім того, гаманець отримав підтримку інших валют, таких як Notcoin.

Серед інших змін, що були введені нещодавно:

У нижній частині з’явилася нова панель навігації та простий спосіб перемикатися між розділами "Гаманець", "Торгівля" та "Заробіток".

Ще один важливий аспект: 

За зберігання певної кількості Toncoin у гаманець вводиться компонент заробітку. Середня прибутковість становить 4%. Але, може змінюватися залежно від винагороди валідаторів.

Пізніше цього року TOP планує збільшити дохідність для холдингів USDT і запустити програми лояльності, які принесуть користь власникам Toncoin.

Нагадаємо

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Ігор Тележніков

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