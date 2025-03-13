Telegram Wallet впроваджує функції торгівлі, прибутковості та розширює пропозицію криптовалют

Telegram впровадив функції торгівлі та заробітку у свій криптовалютний гаманець із самообслуговуванням. Це оновлення дає змогу користувачам купувати, продавати або зберігати криптовалюту без необхідності внесення депозитів у блокчейні.

Передає УНН із посиланням на TechCrunch.

Крипто-гаманець Telegram, розроблений The Open Platform (TOP), представив нові функції торгівлі кількома активами та прибутковості. В результаті оновлення, користувачі зможуть купувати, продавати або зберігати криптовалюту без депозитів у мережі. Це має полегшити новим користувачам вхід у криптохолдинг і торгівлю.

Гаманець, заснований на блокчейні TON, було введно у роботу в 2023 році. У гаманці в Telegram, зареєстрували обліковий запис понад 100 мільйонів користувачів. Більшість з цих користувачів були новачками в крипто-екосистемі, пише TechCrunch.

Продукт гаманця в основному зосереджений на криптовалюті Toncoin, яку можна використовувати на платформі Telegram, щоб дати чайові творцям або оплатити міні-ігри та програми. Крипто-гаманець також підтримує біткойни та USDT (на блокчейні TON). Крім того, гаманець отримав підтримку інших валют, таких як Notcoin.

Серед інших змін, що були введені нещодавно:

У нижній частині з’явилася нова панель навігації та простий спосіб перемикатися між розділами "Гаманець", "Торгівля" та "Заробіток".

Ще один важливий аспект:

За зберігання певної кількості Toncoin у гаманець вводиться компонент заробітку. Середня прибутковість становить 4%. Але, може змінюватися залежно від винагороди валідаторів.

Пізніше цього року TOP планує збільшити дохідність для холдингів USDT і запустити програми лояльності, які принесуть користь власникам Toncoin.

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