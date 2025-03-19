Як не стати жертвою зламу в Telegram: поради від Мінцифри
Київ • УНН
У Мінцифри розповіли про поширені шахрайства в Telegram та надали рекомендації, як убезпечити свій акаунт від фішингових атак і захистити особисті дані.
Понад 70% звернень на гарячу лінію цифрової безпеки Nadiyno.org пов’язані саме з випадками шахрайства в Telegram. Про це розповіли у Міністерстві цифрової трансформації України і дали поради, як не стати жертвою фішингової атаки, повідомляє УНН.
У відомстві наголосили, що навіть якщо акаунт у Telegram не містить чутливої інформації, його після зламу можуть використати для атак на інших користувачів.
Основні цілі шахраїв:
- Фінансова вигода: зловмисники можуть звертатися до ваших контактів з проханням терміново переказати гроші або шантажувати вас, якщо знайдуть чутливу інформацію.
- Компрометація контактів: викрадений акаунт використовують для розповсюдження фішингових посилань або шкідливого програмного забезпечення серед ваших знайомих.
- Доступ до конфіденційної інформації: паролі, банківські реквізити, особисті документи або корпоративні дані можуть бути викрадені та використані для подальших атак.
Один із небезпечних методів викрадення акаунтів — перехоплення SMS-кодів. Ця техніка складна, але її можуть використовувати проти журналістів, активістів, політиків та інших публічних осіб.
Ще один ризик — шкідливе програмне забезпечення. Так звані альтернативні Telegram-клієнти, які обіцяють додаткові функції, можуть містити віруси, що надають шахраям доступ не лише до акаунту, а й до всього пристрою.
Власний акаунт у Telegram можна і необхідно захистити, акцентували у Мінцифри.
Для цього треба:
- увімкнути двофакторну автентифікацію (2FA) для додаткового захисту;
- не переходити за підозрілими посиланнями та не завантажувати сторонні застосунки;
- регулярно перевіряти активні сесії в налаштуваннях Telegram і виходити з невідомих пристроїв;
- уникати використання SMS для авторизації, віддаючи перевагу паролям та двофакторній автентифікації.
Як зазначили у Мінцифри, основний спосіб компрометації акаунтів у Telegram — фішингові атаки. Шахраї застосовують методи соціальної інженерії та технічні прийоми для обману користувачів. Додатково вони використовують OSINT (Open Source Intelligence) для збору інформації про потенційних жертв та створення персоналізованих атак.
Кібербезпека в Україні: як захистити свої кошти від шахраїв12.03.25, 14:20 • 243189 переглядiв
Нагадаємо
У серпні 2024 року засновника Telegram Павла Дурова затримали в паризькому аеропорту. Його звинувачували в навмисній відсутності модерації незаконного контенту в месенджері. Суд відпустив Дурова під заставу в 5 млн євро, пізніше йому дозволили залишати Францію.