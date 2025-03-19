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Как не стать жертвой взлома в Telegram: советы от Минцифры

Киев • УНН

 • 35054 просмотра

В Минцифры рассказали о распространенных мошенничествах в Telegram и предоставили рекомендации, как обезопасить свой аккаунт от фишинговых атак и защитить личные данные.

Как не стать жертвой взлома в Telegram: советы от Минцифры

Более 70% обращений на горячую линию цифровой безопасности Nadiyno.org связаны именно со случаями мошенничества в Telegram. Об этом рассказали в Министерстве цифровой трансформации Украины и дали советы, как не стать жертвой фишинговой атаки, сообщает УНН.

В ведомстве подчеркнули, что даже если аккаунт в Telegram не содержит чувствительной информации, его после взлома могут использовать для атак на других пользователей.

Основные цели мошенников:

  1. Финансовая выгода: злоумышленники могут обращаться к вашим контактам с просьбой срочно перевести деньги или шантажировать вас, если найдут чувствительную информацию.
    1. Компрометация контактов: похищенный аккаунт используют для распространения фишинговых ссылок или вредоносного программного обеспечения среди ваших знакомых.
      1. Доступ к конфиденциальной информации: пароли, банковские реквизиты, личные документы или корпоративные данные могут быть похищены и использованы для дальнейших атак.

        Один из опасных методов похищения аккаунтов — перехват SMS-кодов. Эта техника сложна, но ее могут использовать против журналистов, активистов, политиков и других публичных лиц.

        Еще один риск — вредоносное программное обеспечение. Так называемые альтернативные Telegram-клиенты, которые обещают дополнительные функции, могут содержать вирусы, предоставляющие мошенникам доступ не только к аккаунту, но и ко всему устройству.

        Собственный аккаунт в Telegram можно и необходимо защитить, акцентировали в Минцифры.

        Для этого нужно:

        • включить двухфакторную аутентификацию (2FA) для дополнительной защиты;
          • не переходить по подозрительным ссылкам и не загружать сторонние приложения;
            • регулярно проверять активные сессии в настройках Telegram и выходить из неизвестных устройств;
              • избегать использования SMS для авторизации, предпочитая пароли и двухфакторную аутентификацию.

                Как отметили в Минцифры, основной способ компрометации аккаунтов в Telegram — фишинговые атаки. Мошенники применяют методы социальной инженерии и технические приемы для обмана пользователей. Дополнительно они используют OSINT (Open Source Intelligence) для сбора информации о потенциальных жертвах и создания персонализированных атак.

                Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников12.03.25, 14:20 • 243162 просмотра

                Напомним

                В августе 2024 года основателя Telegram Павла Дурова задержали в парижском аэропорту. Его обвиняли в преднамеренном отсутствии модерации незаконного контента в мессенджере. Суд отпустил Дурова под залог в 5 млн евро, позже ему разрешили покидать Францию.

                Лилия Подоляк

                Лилия Подоляк

                Криминал и ЧПТехнологииЛайфхак
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