Как не стать жертвой взлома в Telegram: советы от Минцифры
Киев • УНН
В Минцифры рассказали о распространенных мошенничествах в Telegram и предоставили рекомендации, как обезопасить свой аккаунт от фишинговых атак и защитить личные данные.
Более 70% обращений на горячую линию цифровой безопасности Nadiyno.org связаны именно со случаями мошенничества в Telegram. Об этом рассказали в Министерстве цифровой трансформации Украины и дали советы, как не стать жертвой фишинговой атаки, сообщает УНН.
В ведомстве подчеркнули, что даже если аккаунт в Telegram не содержит чувствительной информации, его после взлома могут использовать для атак на других пользователей.
Основные цели мошенников:
- Финансовая выгода: злоумышленники могут обращаться к вашим контактам с просьбой срочно перевести деньги или шантажировать вас, если найдут чувствительную информацию.
- Компрометация контактов: похищенный аккаунт используют для распространения фишинговых ссылок или вредоносного программного обеспечения среди ваших знакомых.
- Доступ к конфиденциальной информации: пароли, банковские реквизиты, личные документы или корпоративные данные могут быть похищены и использованы для дальнейших атак.
Один из опасных методов похищения аккаунтов — перехват SMS-кодов. Эта техника сложна, но ее могут использовать против журналистов, активистов, политиков и других публичных лиц.
Еще один риск — вредоносное программное обеспечение. Так называемые альтернативные Telegram-клиенты, которые обещают дополнительные функции, могут содержать вирусы, предоставляющие мошенникам доступ не только к аккаунту, но и ко всему устройству.
Собственный аккаунт в Telegram можно и необходимо защитить, акцентировали в Минцифры.
Для этого нужно:
- включить двухфакторную аутентификацию (2FA) для дополнительной защиты;
- не переходить по подозрительным ссылкам и не загружать сторонние приложения;
- регулярно проверять активные сессии в настройках Telegram и выходить из неизвестных устройств;
- избегать использования SMS для авторизации, предпочитая пароли и двухфакторную аутентификацию.
Как отметили в Минцифры, основной способ компрометации аккаунтов в Telegram — фишинговые атаки. Мошенники применяют методы социальной инженерии и технические приемы для обмана пользователей. Дополнительно они используют OSINT (Open Source Intelligence) для сбора информации о потенциальных жертвах и создания персонализированных атак.
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников12.03.25, 14:20 • 243162 просмотра
Напомним
В августе 2024 года основателя Telegram Павла Дурова задержали в парижском аэропорту. Его обвиняли в преднамеренном отсутствии модерации незаконного контента в мессенджере. Суд отпустил Дурова под залог в 5 млн евро, позже ему разрешили покидать Францию.