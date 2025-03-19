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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Telegram святкує перший мільярд активних користувачів

Київ • УНН

 • 22007 перегляди

Telegram досяг позначки в 1 мільярд активних користувачів щомісяця, обігнавши багатьох конкурентів. Павєл Дуров заявив про незалежність та прибутковість месенджера.

Telegram святкує перший мільярд активних користувачів

Telegram тепер має понад 1 мільярд активних щомісячних користувачів, на 50 мільйонів більше, ніж у липні 2024 року. Про це у своєму каналі написав засновник месенджера Павєл Дуров, пише УНН.

Деталі

Telegram став другим за популярністю месенджером у світі, якщо не рахувати китайський WeChat. Однак лідером залишається WhatsApp з близько 3 мільярдами користувачів.

Попереду нас стоїть WhatsApp - дешева, гірша імітація Telegram. Протягом років вони відчайдушно намагалися скопіювати наші інновації, допоки спалювали мільярди на лобізм та PR-кампанії з метою зупинити нас. Їм не вдалося. Telegram виріс, став прибутковим, і – на відмінну від наших конкурентів, – залишився незалежним

написав Дуров.

Дуров відзначає, що активність користувачів у месенджері також зростає. За його словами, користувачі Telegram відкривають месенджер 21 раз за день та проводять 41 хвилину у додатку.

Нагадаємо

Керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Telegram є загрозою нацбезпеці. Він пропонував "офізичити" Telegram-канали, щоб власники несли відповідальність за контент.

Як не стати жертвою зламу в Telegram: поради від Мінцифри19.03.25, 10:11 • 35369 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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