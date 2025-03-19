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Telegram празднует первый миллиард активных пользователей

Киев • УНН

 • 21904 просмотра

Telegram достиг отметки в 1 миллиард активных пользователей в месяц, обогнав многих конкурентов. Павел Дуров заявил о независимости и прибыльности мессенджера.

Telegram празднует первый миллиард активных пользователей

У Telegram теперь более 1 миллиарда активных ежемесячных пользователей, на 50 миллионов больше, чем в июле 2024 года. Об этом в своем канале написал основатель мессенджера Павел Дуров, пишет УНН.

Детали

Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире, если не считать китайский WeChat. Однако лидером остается WhatsApp с около 3 миллиардами пользователей.

Впереди нас ждет WhatsApp - дешевая, худшая имитация Telegram. На протяжении лет они отчаянно пытались скопировать наши инновации, пока сжигали миллиарды на лоббизм и PR-кампании с целью остановить нас. Им не удалось. Telegram вырос, стал прибыльным, и - в отличие от наших конкурентов, - остался независимым

написал Дуров.

Дуров отмечает, что активность пользователей в мессенджере также растет. По его словам, пользователи Telegram открывают мессенджер 21 раз в день и проводят 41 минуту в приложении.

Напомним

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Telegram является угрозой нацбезопасности. Он предлагал "офизировать" Telegram-каналы, чтобы владельцы несли ответственность за контент.

Как не стать жертвой взлома в Telegram: советы от Минцифры19.03.25, 10:11 • 35054 просмотра

Лилия Подоляк

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