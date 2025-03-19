Telegram празднует первый миллиард активных пользователей

У Telegram теперь более 1 миллиарда активных ежемесячных пользователей, на 50 миллионов больше, чем в июле 2024 года. Об этом в своем канале написал основатель мессенджера Павел Дуров, пишет УНН.

Детали

Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире, если не считать китайский WeChat. Однако лидером остается WhatsApp с около 3 миллиардами пользователей.

Впереди нас ждет WhatsApp - дешевая, худшая имитация Telegram. На протяжении лет они отчаянно пытались скопировать наши инновации, пока сжигали миллиарды на лоббизм и PR-кампании с целью остановить нас. Им не удалось. Telegram вырос, стал прибыльным, и - в отличие от наших конкурентов, - остался независимым