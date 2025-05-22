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Актуальне

The Guardian

Bild

Financial Times

El País

Мі-8

Telegram заявив про річний прибуток у $540 млн після попередніх невдач і на тлі проблем із законом - FT

Київ • УНН

 • 458 перегляди

Прибуток Telegram у 2024 році досяг $540 млн, а доходи зросли до $1,4 млрд. Це сталося попри судові позови до Павла Дурова у Франції через позицію адмінкоманди та контент.

Telegram заявив про річний прибуток у $540 млн після попередніх невдач і на тлі проблем із законом - FT

Прибуток месенджера Telegram підскочив 540 мільйонів доларів минулого року завдяки тому, що додаток для обміну повідомленнями забезпечив швидке зростання бізнесу торік, незважаючи на юридичні проблеми його засновника Павла Дурова з урядом Франції та претензії від ще низки країн. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

Деталі

Менеджмент Telegram, що базується в Дубаї, повідомив інвесторам, що виручка досягла 1,4 мільярда доларів у 2024 році, що значно більше за фінрезультат 2023 року - 343 мільйони доларів. Від збитків у 173 мільйони доларів у 2023 році компанія перейшла до свого першого річного прибутку.

Як не стати жертвою зламу в Telegram: поради від Мінцифри19.03.25, 10:11 • 35643 перегляди

За словами людей, знайомих із ситуацією, рекордні доходи були розділені з потенційними інвесторами перед тим, як Telegram запустив пропозицію облігацій на суму близько 1,5 мільярда доларів з метою викупу існуючого боргу. Продаж боргу, який розпочався у вівторок, може завершитися вже наступного тижня.

Дуров натякнув на втручання одного з європейських урядів у вибори в Румунії. У МЗС Франції відповіли18.05.25, 20:57 • 4216 переглядiв

Результати показують, що фінансовий результат Telegram частково виріс за рахунок сплеску приросту кількості платних користувачів, та також завдяки прибутку від криптовалютних активів.

Зростання відбувається, незважаючи на сумніви щодо майбутнього компанії після затримання її засновника французькою владою в Парижі у серпні минулого року.

Telegram оштрафували в москві на 7 мільйонів рублів за відмову видаляти контент08.04.25, 03:42 • 4093 перегляди

Дуров, який народився в росії, але тепер має громадянство Франції та Об'єднаних Арабських Еміратів, звинувачується в небажанні адмінкоманди додатка боротися зі злочинністю, включаючи насильство над дітьми, та тероризмом, які широко послуговуються платформою для планування та скоєння злочинів. Справа може закінчитися ув'язненням.

Нагадаємо

Засновник Telegram заявив, що спецслужби Франції просили заблокувати консервативні голоси в Румунії напередодні виборів. Дуров відмовив, наголосивши на нейтральності платформи.

Лілія Набока

Лілія Набока

ЕкономікаТехнології
Telegram
Павло Дуров
Financial Times
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