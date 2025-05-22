Telegram заявив про річний прибуток у $540 млн після попередніх невдач і на тлі проблем із законом - FT

Прибуток месенджера Telegram підскочив 540 мільйонів доларів минулого року завдяки тому, що додаток для обміну повідомленнями забезпечив швидке зростання бізнесу торік, незважаючи на юридичні проблеми його засновника Павла Дурова з урядом Франції та претензії від ще низки країн. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

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Менеджмент Telegram, що базується в Дубаї, повідомив інвесторам, що виручка досягла 1,4 мільярда доларів у 2024 році, що значно більше за фінрезультат 2023 року - 343 мільйони доларів. Від збитків у 173 мільйони доларів у 2023 році компанія перейшла до свого першого річного прибутку.

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За словами людей, знайомих із ситуацією, рекордні доходи були розділені з потенційними інвесторами перед тим, як Telegram запустив пропозицію облігацій на суму близько 1,5 мільярда доларів з метою викупу існуючого боргу. Продаж боргу, який розпочався у вівторок, може завершитися вже наступного тижня.

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Результати показують, що фінансовий результат Telegram частково виріс за рахунок сплеску приросту кількості платних користувачів, та також завдяки прибутку від криптовалютних активів.

Зростання відбувається, незважаючи на сумніви щодо майбутнього компанії після затримання її засновника французькою владою в Парижі у серпні минулого року.

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Дуров, який народився в росії, але тепер має громадянство Франції та Об'єднаних Арабських Еміратів, звинувачується в небажанні адмінкоманди додатка боротися зі злочинністю, включаючи насильство над дітьми, та тероризмом, які широко послуговуються платформою для планування та скоєння злочинів. Справа може закінчитися ув'язненням.

Нагадаємо

Засновник Telegram заявив, що спецслужби Франції просили заблокувати консервативні голоси в Румунії напередодні виборів. Дуров відмовив, наголосивши на нейтральності платформи.