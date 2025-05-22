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Financial Times

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Telegram заявил о годовой прибыли в $540 млн после предыдущих неудач и на фоне проблем с законом - FT

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Прибыль Telegram в 2024 году достигла $540 млн, а доходы выросли до $1,4 млрд. Это произошло несмотря на судебные иски к Павлу Дурову во Франции из-за позиции админкоманды и контента.

Telegram заявил о годовой прибыли в $540 млн после предыдущих неудач и на фоне проблем с законом - FT

Прибыль мессенджера Telegram подскочила 540 миллионов долларов в прошлом году благодаря тому, что приложение для обмена сообщениями обеспечило быстрый рост бизнеса в прошлом году, несмотря на юридические проблемы его основателя Павла Дурова с правительством Франции и претензии от еще ряда стран. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Детали

Менеджмент Telegram, базирующийся в Дубае, сообщил инвесторам, что выручка достигла 1,4 миллиарда долларов в 2024 году, что значительно больше финрезультата 2023 года - 343 миллиона долларов. От убытков в 173 миллиона долларов в 2023 году компания перешла к своей первой годовой прибыли.

Как не стать жертвой взлома в Telegram: советы от Минцифры19.03.25, 10:11 • 35643 просмотра

По словам людей, знакомых с ситуацией, рекордные доходы были разделены с потенциальными инвесторами перед тем, как Telegram запустил предложение облигаций на сумму около 1,5 миллиарда долларов с целью выкупа существующего долга. Продажа долга, которая началась во вторник, может завершиться уже на следующей неделе.

Дуров намекнул на вмешательство одного из европейских правительств в выборы в Румынии. В МИД Франции ответили18.05.25, 20:57 • 4216 просмотров

Результаты показывают, что финансовый результат Telegram частично вырос за счет всплеска прироста количества платных пользователей, а также благодаря прибыли от криптовалютных активов.

Рост происходит, несмотря на сомнения относительно будущего компании после задержания ее основателя французскими властями в Париже в августе прошлого года.

Telegram оштрафовали в москве на 7 миллионов рублей за отказ удалять контент08.04.25, 03:42 • 4093 просмотра

Дуров, который родился в россии, но теперь имеет гражданство Франции и Объединенных Арабских Эмиратов, обвиняется в нежелании админкоманды приложения бороться с преступностью, включая насилие над детьми, и терроризмом, которые широко пользуются платформой для планирования и совершения преступлений. Дело может закончиться заключением.

Напомним

Основатель Telegram заявил, что спецслужбы Франции просили заблокировать консервативные голоса в Румынии в преддверии выборов. Дуров отказал, подчеркнув нейтральность платформы.

Лилия Набока

Лилия Набока

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