Telegram заявил о годовой прибыли в $540 млн после предыдущих неудач и на фоне проблем с законом - FT
Киев • УНН
Прибыль Telegram в 2024 году достигла $540 млн, а доходы выросли до $1,4 млрд. Это произошло несмотря на судебные иски к Павлу Дурову во Франции из-за позиции админкоманды и контента.
Прибыль мессенджера Telegram подскочила 540 миллионов долларов в прошлом году благодаря тому, что приложение для обмена сообщениями обеспечило быстрый рост бизнеса в прошлом году, несмотря на юридические проблемы его основателя Павла Дурова с правительством Франции и претензии от еще ряда стран. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.
Детали
Менеджмент Telegram, базирующийся в Дубае, сообщил инвесторам, что выручка достигла 1,4 миллиарда долларов в 2024 году, что значительно больше финрезультата 2023 года - 343 миллиона долларов. От убытков в 173 миллиона долларов в 2023 году компания перешла к своей первой годовой прибыли.
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По словам людей, знакомых с ситуацией, рекордные доходы были разделены с потенциальными инвесторами перед тем, как Telegram запустил предложение облигаций на сумму около 1,5 миллиарда долларов с целью выкупа существующего долга. Продажа долга, которая началась во вторник, может завершиться уже на следующей неделе.
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Результаты показывают, что финансовый результат Telegram частично вырос за счет всплеска прироста количества платных пользователей, а также благодаря прибыли от криптовалютных активов.
Рост происходит, несмотря на сомнения относительно будущего компании после задержания ее основателя французскими властями в Париже в августе прошлого года.
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Дуров, который родился в россии, но теперь имеет гражданство Франции и Объединенных Арабских Эмиратов, обвиняется в нежелании админкоманды приложения бороться с преступностью, включая насилие над детьми, и терроризмом, которые широко пользуются платформой для планирования и совершения преступлений. Дело может закончиться заключением.
Напомним
Основатель Telegram заявил, что спецслужбы Франции просили заблокировать консервативные голоса в Румынии в преддверии выборов. Дуров отказал, подчеркнув нейтральность платформы.