Польща використовуватиме програмне забезпечення на основі ШІ від Palantir Technologies Inc. для аналізу даних поля бою, всупереч наполяганням деяких європейських союзників зменшити свою залежність від американських технологій для критично важливих оборонних спроможностей. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Міністерство оборони Польщі у п'ятницю, 27 листопада, підписало угоду з американським технологічним гігантом про придбання військового програмного забезпечення Palantir під назвою Maven Smart System, яке вже використовується НАТО та американськими військовими. П'ятирічна угода має оціночну вартість близько 300 мільйонів доларів, заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Цей момент визначить наші майбутні спроможності, готовність наступних поколінь", – сказав Косіняк-Камиш журналістам у Варшаві, назвавши угоду "історичною".

Польща лідирує в європейських перегонах з переозброєння, щоб протистояти загрозам з боку росії, повномасштабне вторгнення якої в Україну скоро досягне п'ятирічного рубежу. Гібридні атаки та інциденти з безпілотниками почастішали: минулого тижня три російські ракети впали на польську територію, жертв не було.

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Це підштовхує польських чиновників до прискорення модернізації збройних сил. Варшава також прагне поглибити своє оборонне партнерство з Вашингтоном і веде переговори з адміністрацією Трампа щодо створення постійних військових баз США в Польщі.

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Дилема, з якою стикаються європейські уряди, полягає в тому, чи використовувати перевірені американські технології для військового використання, які можна швидко розгорнути, чи чекати на європейські альтернативи для захисту конфіденційних військових даних та інфраструктури.

У червні Франція заявила, що її внутрішня розвідувальна служба розірве контракт з компанією на користь вітчизняного постачальника.

У Польщі минулого місяця омбудсмен країни попросив Міністерство оборони пояснити, як воно оцінює ризики для конфіденційності та захисту даних, пов'язані зі співпрацею з Palantir.

Згідно з угодою, Польща буде єдиним власником "ключів, серверів та інформації", сказав міністр оборони.

"Завжди, коли це можливо, ми обираємо польський продукт, - сказав Косіняк-Камиш. - Але якщо в Польщі немає порівнянних спроможностей, тоді ми обираємо найкращу систему у світі – єдину систему у світі, яка має такі можливості".

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