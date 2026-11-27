Польша будет использовать программное обеспечение на основе ИИ от Palantir Technologies Inc. для анализа данных поля боя, вопреки настойчивым призывам некоторых европейских союзников снизить зависимость от американских технологий для критически важных оборонных возможностей. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Министерство обороны Польши в пятницу, 27 ноября, подписало соглашение с американским технологическим гигантом о приобретении военного программного обеспечения Palantir под названием Maven Smart System, которое уже используется НАТО и американскими военными. Пятилетнее соглашение оценивается примерно в 300 миллионов долларов, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Этот момент определит наши будущие возможности, готовность следующих поколений", — сказал Косиняк-Камыш журналистам в Варшаве, назвав соглашение "историческим".

Польша лидирует в европейской гонке по перевооружению, чтобы противостоять угрозам со стороны россии, полномасштабное вторжение которой в Украину вскоре достигнет пятилетнего рубежа. Гибридные атаки и инциденты с беспилотниками участились: на прошлой неделе три российские ракеты упали на польскую территорию, жертв не было.

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Это подталкивает польских чиновников к ускорению модернизации вооруженных сил. Варшава также стремится углубить свое оборонное партнерство с Вашингтоном и ведет переговоры с администрацией Трампа по поводу создания постоянных военных баз США в Польше.

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Дилемма, с которой сталкиваются европейские правительства, заключается в том, использовать ли проверенные американские технологии для военного применения, которые можно быстро развернуть, или ждать европейских альтернатив для защиты конфиденциальных военных данных и инфраструктуры.

В июне Франция заявила, что ее внутренняя разведывательная служба расторгнет контракт с компанией в пользу отечественного поставщика.

В Польше в прошлом месяце омбудсмен страны попросил Министерство обороны объяснить, как оно оценивает риски для конфиденциальности и защиты данных, связанные с сотрудничеством с Palantir.

Согласно соглашению, Польша будет единственным владельцем "ключей, серверов и информации", сказал министр обороны.

"Всегда, когда это возможно, мы выбираем польский продукт, — сказал Косиняк-Камыш. — Но если в Польше нет сопоставимых возможностей, тогда мы выбираем лучшую систему в мире — единственную систему в мире, которая обладает такими возможностями".

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