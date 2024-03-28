Минобразования будет сотрудничать с американской компанией Palantir, разрабатывающей ИИ-инструменты

Министерство образования и науки Украины и мировой лидер по разработке программного обеспечения для технологий ИИ Palantir подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом пишет УНН со ссылкой на МОН.

Детали

В ведомстве объясняют, что главная цель сотрудничества - способствовать качественным трансформациям в сфере образования и обеспечить наибольшее количество детей доступом к безопасному очному обучению.

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Технологии Palantir позволят нам применить инновационные инструменты для создания политик на основе data-driven подхода, который поможет принимать эффективные управленческие решения в сфере образования. МОН активно сотрудничает с Palantir и уже использует технологии с искусственным интеллектом, которые предоставляет компания. Командой министерства разработана методика оценки рисков безопасности в системе образования. Это анализ всех регионов на соответствие условий безопасности для восстановления безопасного очного обучения - пояснил заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний.

Отмечается, что на основе зонирования руководители общин, директора школ и отделы образования могут принимать качественные управленческие решения для повышения уровня образования в регионах и эффективного обустройства безопасных пространств для детей.

Понимание уровней риска поможет государству приоритизировать распределение субвенции на ремонт или строительство укрытий в учебных заведениях для охвата наибольшего количества детей, учитывая ограниченные ресурсы.

Дополнение

Старший вице-президент Palantir в Европе Луис Мосли заявил, что это соглашение укрепляет непоколебимую поддержку Украины со стороны Palantir. По его словам, это будет способствовать уменьшению количества детей, которые были лишены права на качественное образование из-за российской агрессии, а также усиливать эффективное развитие страны в долгосрочной перспективе.

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В целом сотрудничество в рамках меморандума предусматривает:

анализ образовательных и финансовых данных, текущей модели образовательной системы, чтобы на основе этой информации превращать образовательные учреждения советского образца в современные инновационные пространства;

оценка ситуации с безопасностью в громадах для того, чтобы создать все необходимые условия для очного обучения детей в учебных заведениях, а также определить приоритетные школы, детские сады и громады для строительства укрытий;

анализ данных об успехах детей в учебе, их корреляцию с ситуацией с безопасностью и другими факторами, чтобы дальше принимать управленческие решения по дальнейшей трансформации отдельных учебных заведений и системы украинского образования в целом;

предоставление инновационных технологий, в частности ИИ, а также аналитических инструментов для принятия эффективных управленческих решений учебными заведениями, общинами, органами местного самоуправления и правительством.

моделирование сети поддержки связей с украинскими детьми, которые вынужденно находятся за рубежом, через внедрение украиноведческого компонента в определенных органами местного самоуправления учреждениях школьного образования.

Справочно

Palantir - это мировой лидер по разработке программного обеспечения для анализа данных и технологий ИИ и поставщик облачных решений. Предоставляя технологические инструменты и аналитику, компания активно помогает Украине во время полномасштабного вторжения, в частности в сфере обороны, восстановления и гуманитарного разминирования, образования.

Напомним

В январе 2024 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране сейчас обеспечены укрытиями 88% школ и 93% учеников и учителей. Он отметил, что цель - довести этот показатель практически до 100%.