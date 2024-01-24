Каждая седьмая школа в Украине получила повреждения из-за российской войны - Минобразования
Киев • УНН
Более 200 школ в Украине были разрушены и 1600 повреждены из-за войны, что затруднило доступ к образованию для около 900 000 детей.
В результате вражеских ударов в Украине разрушено более 200 школ. Еще более 1600 школ получили повреждения, что составляет каждую седьмую школу в Украине. Об этом во время пресс-конференции рассказал заместитель министра образования Андрей Сташкив, передает УНН.
Если говорит о разрушенной образовательной инфраструктуре в целом по Украине, то только школ разрушено более 200, и более 1600 школ получили повреждения. Если перевести это в относительные цифры, то это каждая седьмая школа в Украине получила повреждения. И это безусловно приводит к отсутствию доступа к образованию у детей
Он добавил, что сейчас около 900 тыс. детей в Украине учатся дистанционно.
"Они не могут посещать школы и учатся с использованием дистанционных технологий. И в условиях войны это на самом деле является вызовом как для учителей, так и для самих учеников", - подчеркнул заместитель министра.
Напомним,
Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов сообщал, что первую подземную школу в Индустриальном районе Харькова планируют открыть в марте 2024 года. Еще одну такую школу хотят построить в одном из центральных районов города.
Каждая седьмая школа в Украине получила повреждения из-за российской войны - Минобразования
Более 200 школ в Украине были разрушены и 1600 повреждены из-за войны, что затруднило доступ к образованию для около 900 000 детей.
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