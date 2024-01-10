Будівництво підземної школи у Харкові: Терехов показав на якому етапі роботи
Київ • УНН
Будівництво першої підземної школи в Харкові триває, незважаючи на труднощі; мер Терехов очікує, що вона відкриється в березні 2024 року, і ще одна школа планується в центрі міста.
Першу підземну школу в Індустріальному районі Харкова планують відкрити у березні 2024 року. Ще одну таку школу хочуть збудувати в одному з центральних районів міста. Паро це у Telegram повідомляє міський голова Ігор Терехов, пише УНН.
Деталі
Будівництво першої "підземної школи" в Індустріальному районі Харкова йде чітко за графіком, попри ворожі обстріли міста, морози й негоду.
Сьогодні вже змонтовані всі бетонні конструкції, тож зараз робота закцентована на гідро- та теплоізоляції, проведенні систем каналізації, водогону та встановленні вентиляції,
Він також зазначив, що підрядники обіцяють тримати заданий темп, щоб вже з березня місяця ми змогли навчати тут наших дітей і розпочинати зведення наступної такої школи в одному з центральних районів міста.
Нагадаємо
30 листопада Президент України Володимир Зеленський відвідав школярів, які через конфлікт навчаються на станції харківського метро, і нагородив вчителів відзнаками за їхню відданість справі. Зеленський підкреслив, що продовження освіти є ознакою життя під час війни.
Ворог за добу обстріляв понад 17 населених пунктів Харківщини, вдарив по обласному центру двома ракетами С-30010.01.24, 08:51 • 32181 перегляд