Строительство подземной школы в Харькове: Терехов показал на каком этапе работы

Первую подземную школу в Индустриальном районе Харькова планируют открыть в марте 2024 года. Еще одну такую школу хотят построить в одном из центральных районов города. Паро это в Telegram сообщает городской голова Игорь Терехов, пишет УНН.

Детали

Строительство первой "подземной школы" в Индустриальном районе Харькова идет четко по графику, несмотря на вражеские обстрелы города, морозы и непогоду.

Сегодня уже смонтированы все бетонные конструкции, поэтому сейчас работа сосредоточена на гидро- и теплоизоляции, проведении систем канализации, водопровода и установке вентиляции, - сообщил Терехов.

Он также отметил, что подрядчики обещают держать заданный темп, чтобы уже с марта месяца мы смогли учить здесь наших детей и начинать строительство следующей такой школы в одном из центральных районов города.

Напомним

30 ноября Президент Украины Владимир Зеленский посетил школьников, которые из-за конфликта учатся на станции харьковского метро, и наградил учителей знаками отличия за их преданность делу. Зеленский подчеркнул, что продолжение образования является признаком жизни во время войны.

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