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Кожна сьома школа в Україні зазнала пошкоджень через російську війну - Міносвіти

Кожна сьома школа в Україні зазнала пошкоджень через російську війну - Міносвіти

Київ • УНН

 • 23921 перегляди

Понад 200 шкіл в Україні було зруйновано та 1600 пошкоджено через війну, що ускладнило доступ до освіти для близько 900 000 дітей.

Внаслідок ворожих ударів в Україні зруйновано понад 200 шкіл. Ще понад 1600 шкіл зазнали пошкоджень, що становить кожну сьому школу в Україні. Про це під час пресконференції розповів заступник міністра освіти Андрій Сташків, передає УНН.

Якщо говорить про зруйновану освітню інфраструктуру в цілому по Україні, то тільки шкіл зруйновано більш як 200, і більш як 1600 шкіл зазнали пошкодження. Якщо перевести це у відносні цифри, то це кожна сьома школа в Україні зазнала пошкоджень. І це безумовно спричиняє відсутність доступу до освіти в дітей

- сказав Сташків.

Він додав, що наразі близько 900 тис. дітей в Україні навчаються дистанційно.

"Вони не можуть відвідувати школи і навчаються з використанням дистанційних технологій. І в умовах війни це насправді є викликом як для вчителів, так і для самих учнів", – наголосив заступник міністра.

Нагадаємо

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв, що першу підземну школу в Індустріальному районі Харкова планують відкрити у березні 2024 року. Ще одну таку школу хочуть збудувати в одному з центральних районів міста.

Павло Башинський

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