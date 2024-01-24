Кожна сьома школа в Україні зазнала пошкоджень через російську війну - Міносвіти

Внаслідок ворожих ударів в Україні зруйновано понад 200 шкіл. Ще понад 1600 шкіл зазнали пошкоджень, що становить кожну сьому школу в Україні. Про це під час пресконференції розповів заступник міністра освіти Андрій Сташків, передає УНН.

Якщо говорить про зруйновану освітню інфраструктуру в цілому по Україні, то тільки шкіл зруйновано більш як 200, і більш як 1600 шкіл зазнали пошкодження. Якщо перевести це у відносні цифри, то це кожна сьома школа в Україні зазнала пошкоджень. І це безумовно спричиняє відсутність доступу до освіти в дітей